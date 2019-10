AUSTRIJSKA SKIJALIŠTA VABE RADNIKE IZ HRVATSKE: Plaćeni su stan, hrana, režije, a evo koliko se može zaraditi

Staž koji naši ljudi odrade u Austriji, uredno se evidentira i u Hrvatskoj. Radni staž u Austriji računa se za ostvarivanje mirovine u toj zemlji

Na otoku Hvaru započela je “opća mobilizacija” kadrova za rad na austrijskim skijalištima od prvog prosinca do uskrsnih blagdana iduće godine. Traže se kuhari, konobari, recepcioneri, sobarice… Posla ima pa tko god barata s nešto njemačkog, mogao bi pristojno zaraditi, piše Slobodna Dalmacija.

Stipe Erceg, hvarski ugostitelj s dugogodišnjim iskustvom rada u inozemstvu, vanjski je suradnik tvrtke koja posreduje pri zapošljavanju naših radnika u Austriji. Erceg poziva sve željne angažmana da mu se jave.

“Riječ je o sezonskim poslovima, od petnaestoga studenoga, odnosno od prvog prosinca do Uskrsa, ovisno o poslodavcu i njegovim potrebama. Radi se o šest dana u tjednu, od 48 do 52 radna sata. Smještaj i hrana radnicima su osigurani” kaže Erceg, i napominje da su poslodavci u Lechu, gdje je i on sam radio u zimskim mjesecima kad posla na Hvaru nema ni približno u onoj mjeri kao što je to slučaj ljeti, osigurali radnicima sezoncima cijeli niz pogodnosti kako bi ih privolili da im se stalno vraćaju.

“Većina austrijskih poslodavca svojim je radnicima osigurala upola jeftinije skijaške karte ili tečajeve jezika. Konkretno, ceh vlasnika hotela i ugostitelja u Lechu je za radnike izborio povlasticu da uz predočenje Lech carda imaju popust na večere, piće, masaže, žičaru… Na sve se načine ljude stimulira da ostanu gore raditi i ti su popusti značajni, iznose po pedeset posto i više”, priča Erceg.

Plaćeni su stan, hrana, režije…

On pojašnjava i da se ova vrsta rada nikako ne smije uspoređivati s odlaskom mladih u Irsku ili Njemačku.

“Zato jer se oni koji odu raditi na skijališta vrate kući za pet ili šest mjeseci, a kako ne moraju plaćati stan, hranu i režije, većina ih uštedi priličan novac. Naravno, oni koji žele odraditi i ljetnu sezonu, slobodno se mogu angažirati kod istih hotelijera”

A kako se kreću plaće? Može li se za pola godine rada dobro zaraditi u Austriji?

“S obzirom na to da su svi troškovi boravka radnicima pokriveni i da se svi prekovremeni radovi plaćaju – može. Pomoćni konobari su plaćeni od 1500 do 1700 eura neto. Šefovi sekcija u hotelu imaju plaće od 1800 do 2000 mjesečno, ovisno, naravno, o tome u kojem objektu je zaposlenik angažiran i kakvo mu je radno iskustvo odnosno poznavanje njemačkog jezika”

Staž se evidentira i u Hrvatskoj

Staž koji naši ljudi odrade u Austriji, uredno se evidentira i u Hrvatskoj. Radni staž u Austriji računa se za ostvarivanje mirovine u toj zemlji, bez obzira što je riječ o sezonskim poslovima.

Radnicima se osigurava i trinaesta i četrnaesta plaća. oni koji imaju djecu mogu se prijaviti za dječji doplatak. Nakon godine dana radnici imaju pravo na povrat poreza.

Pomoćni konobari moraju znati tek osnove njemačkog, konobari ga moraju znati bolje, a voditelji sekcija odlično. Kako su kuhari jako tražen kadar, često im se tolerira nepoznavanje njemačkog, pa je dovoljno da se s kolegama i gostima sporazumijevaju na engleskom jeziku, donosi Slobodna.