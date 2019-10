AUSTRIJANCI TRAŽE SEZONCE IZ HRVATSKE: Zarada do 1900 eura mjesečno, 13. i 14. plaća, božićnica, naknada za godišnji, smještaj…

Plaća, ovisi o iskustvu i struci, ali kreću se između 1400 i pa do 1900 eura za kuhare

“KV kuhari spadaju pod deficitarna zanimanja u Austriji, tako da je potražnja za njima najveća. Uz KV kuhare traže se konobari, koji ne moraju nužno biti KV, ali moraju imati iskustva u hotelima visoke kategorije. Nadalje, traže se sobarice, domari, recepcioneri te KV maseri/fizioterapeuti i kozmetičari. Poznavanje njemačkog jezika je obavezno za sve, izuzev za kuhare, kojima je dovoljno poznavanje engleskog jezika jer nemaju izravan kontakt s gostima”, navela je za Index Aleksandra Bertelt iz Euro Careera, agencije koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju.

Primamljivi uvjeti rada

Ističe kako surađuju s hotelima s četiri i pet zvjezdica, a da iako je za građane Hrvatske potrebna radna dozvola uvjeti itekako primamljivi. Radnici u Austriji, bez obzira na to bili zaposleni za stalno ili kao honorarci dobivaju 13. i 14. plaću, božićnicu, naknadu za godišnji odmor, a za sezonce je u pravilu osiguran i smještaj i to u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama.

Hrvatski radnici traženi

Plaća, naravno, ovisi o iskustvu i struci , ali kreću se između 1400 i pa do 1900 eura za kuhare.

No sezoncima iz Hrvatske puno važnije od plaća, istaknula je Bertelt, je poštivanje dogovora. “Ljudi su uvjetima koji poslodavci nude zadovoljni. Ono sto je našim ljudima presudno je dogovor, odnosno da se isti ispoštuje. To im je čak i važnije od visine plaće, s obzirom na to da naši ljudi nisu pohlepni“, rekla je za Index. Dodala je i kako su austrijski poslovaci itekako zadovoljni našim radnicima, i česti su slučajevi u kojima se radnici iz sezone u sezonu vraćaju istom poslodavci.

Traže radnike i za ljetnu sezonu

“Mlađe generacije ili oni koji ničime nisu vezani ili nakon zimske sezone traže cjelogodišnji posao ili se vraćaju u Austriju i tijekom ljetne sezone, s obzirom na to da veliki broj poslodavaca s kojima mi surađujemo radi i tijekom ljetne sezone”, zaključila je.

Tako je rad u sezonama u relativno bliskoj Austriji pogodan i onima koji ne žele odseliti u inozemstvo, ali bi voljeli dostojnu plaću za svoj rad. Ostaje samo pitanje tko će ostati raditi u hrvatskom turizmu o kojem ovisi naše gospodarstvo.