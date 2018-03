Arsenal nije ni trepnuo na ponudu Barçe za Fabregasa

Španjolski nogometni prvak Barcelona uputio je i službenu ponudu Arsenalu za njegovog kapetana i veznjaka španjolske reprezentacije Cesca Fabregasa, međutim londonski klub je bez puno razmišljanja odbio katalonskog velikana.

arti-201006010455006″U utorak poslijepodne poslali smo čvrstu, pisanu ponudu Arsenalu za Fabregasa“, rekao je glavni direktor Barcelone Joan Oliver na službenoj internetskoj stranici kluba (www.fcbarcelona.com).

arti-201005260765006Međutim, londonski klub je katalonskog velikana, koji je navodno za Španjolca ponudio oko 35 milijuna eura, dočekao na ‘volej’ te je na svojoj internetskoj stranici objavio kako nema namjeru pustiti svog kapetana u klub u kojem je ponikao:

arti-201004260846006″Fabregas s nama ima ugovor do ljeta 2015. godine. On je jedan od najvrijednijih članova našeg kluba i dio našeg plana za budućnost. U utorak navečer primili smo Barceloninu ponudu za njega, no odmah smo odgovorili kako nemamo namjeru prodati svog kapetana. Barcelona je obećala da će poštovati našu odluku i mi se nadamo da će održati riječ”, stoji na Arsenalovoj stranici.