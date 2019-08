APSOLUTNI POBJEDNICI: Samo u Hrvatskoj – 7 kilometara ceste grade već 7 godina!

“Najgora stvar je što je ova cesta otkopana i zakopana pa ne znam, barem stotinjak puta”, očajna je jedna mještanka.

Kroz centar općine Viškovo u blizini Rijeke prolazi samo jedna cesta, a njome na dan 20.000 vozila pa je gužva nepodnošljiva. Kako bi se to riješilo, gradi se obilazna cesta duga svega sedam kilometara. No mještane Viškova puno više od gužvi izluđuje to što se tih sedam kilometara ceste gradi sedam godina.

U proljeće je već tri puta odgađano otvorenje ceste i trebala je biti konačno otvorena 15. kolovoza. No otvaranje je ponovo odgođeno.

“To će sve skupa bit najvjerojatnije, ovo što sada imam informaciju, gotovo u rujnu kada bi ona trebala dobiti uporabnu dozvolu, molim za strpljenje”, kratko je komentirao ministar prometa Oleg Butković.

Rokovi se neprestano probijaju jer je trasa prilično zahtjevna, kažu građevinari, a najnoviji je kvar na vodovodu.

“Dogodio nam se kvar na vodovodu, kad se riješi taj kvar na vodovodu ostaje naš dio: završetak trase, priprema trase, posteljica, rubnjaci i tako dalje, asfalt što ne bi trebalo duže uzeti od dva tjedna najviše”, kazao je poslovođa gradilišta Pavo Čutunić, za RTL.

No mještani drugačije vide sliku.

“Najgora stvar je što je ova cesta otkopana i zakopana pa ne znam, barem stotinjak puta”, očajna je jedna mještanka.