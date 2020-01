APARTMANIZACIJA HRVATSKE: Radi turizma ruše kuće, a u četiri godine Opatiju napustilo više od 1000 ljudi

Turizam je u Hrvatskoj tvornica novca i zato nije čudno da domaće stanovništvo ruši obiteljske kuće i gradi turističke apartmane. Nedavno je to učinila i jedna obitelj na opatijskoj Punta Kolovi koja je srušila svoju kuću i počela izgradnju turističkih apartmana visoke kategorije. Slika je to inače karakteristična za cijelu Opatijsku rivijeru.

No, kako ulaganja u turizam dovode do porasta broja privatnih iznjmljivača tako dodvode i do osipanja stanovništva. Tako je prema podacima iz policije Opatiju unarag četiri godine napustila čak 1111 osoba.

Dodatni je to znak za uzbunu i vrijeme da se podsjeti vlast da promišljeno kreira socijalnu i demografsku politiku, ali i pažljivo “crta” prostorno-plansku dokumentaciju jer što je grad bez ljudi i turizam bez čovjeka, piše Novi list.

U opatijskim turističkim uredima doznaje se da je u Gradu Opatiji 2007. bio registriran 381 privatni iznajmljivač, a 2017. na popisu ih je 813. Povećao se i broj kreveta u privatnom smještaju pa je tako 2007. bilo 1626. ležaja, a danas ih je 3707.

Promet privatnog smještaja u kontinuiranom porastu

U 2007. ostvareno je 57.650 noćenja u privatnom smještaju što je bilo 5,7 posto u ukupnom ostvarenom broju noćenja, a ove godine, do kraja listopada, u privatnom smještaju ostvareno je 272.777 noćenja što čini 23,28 posto u ukupnom broju noćenja. Najveći skok broja privatnih iznajmljivača zabilježen je upravo u 2017. godini kada je registrirano 146 novih iznajmljivača u Opatiji. Privatni smještaj 2007. činio je 27 posto opatijskog smještajnog kapaciteta, a danas je dostigao čak 41 posto.

U Turističkoj zajednici zadovoljni su cvjetanjem turizma. Navode kako je promet privatnog smještaja u kontinuiranom porastu. No, ističu ako se ulaže i u poboljšanje kvalitete smještaja što jednako čini razliku u rezultatima.

Prema statističkim podacima Turističke zajednice Općine Lovran, 2008. bilo je registrirano 139 domaćinstva koja su pružala usluge komercijalnog smještaja. Ta domaćinstva raspolagala su sa 159 apartmana i 144 sobe odnosno s 767 kreveta. Mjereno brojem ukupnih kreveta, obiteljski je smještaj činio 23 posto ukupnog smještajnog kapaciteta u Lovranu. Danas ta brojka iznosi 279 domaćinstava koja pružaju usluge smještaja i raspolažu s 386 apartmana, 102 sobe i 21 kućom za odmor odnosno 1.399 kreveta što predstavlja porast u broju iznajmljivača od 101 posto i u broju kreveta 82 posto u odnosu na 2008.

Direktorica Turističke zajednice Lovrana Luiza Sandalj navodi da u 76 posto slučajeva prevladavaju apartmani, da je riječ o obiteljskom smještaju i to onom u kojem se gostu prilazi individualno i u kojem je domaća atmosfera.

Bez pratnje u infrastrukturi

“Ekspanzija turizma doprinijela je da se stanovi, kuće, vikendice i sobe pretvore u apartmane i kuće za odmor, a svakako nije ni zanemariv doprinos online booking platformi daljnjem rastu i većoj komercijalizaciji ovog segmenta, te će i u idućim sezonama obiteljski smještaj biti među glavnim trendovima u turizmu”, kazala je za Novi list direktorica TZ-a Općine Lovran Luiza Sandalj.

Općina Mošćenička Draga najveći dio turističkog prometa ostvaruje u privatnom smještaju. Raspolažu s ukupno 3.162 ležajeva, njih 2.340 otpada na one u obiteljskom smještaju, dok ostatak (oko 830 ležajeva) je registrirano u hotelima i autokampu. Broj apartmana, novih kuća za odmor i u toj općini iz godine u godinu rapidno raste. U posljednjih šest godina zabilježen je porast broja ležajeva od 33 posto. U obiteljskom smještaju 2011. zabilježeno je 16.500 dolaska i ostvareno 98.100 noćenja, a 2017. godine 23.000 dolazaka i 142.600 noćenja.

No, broj gosti ne prati infrastruktura pa tako u turističkoj zajednici navode kako se u špici sezone susreću čak i s nedostatkom plažnog prostora. Tu su i neadekvatna kupališta te zagušene javne prometnice i nedostatak parkirališnih mjesta.