ANALIZA NET.HR-A: Nakon gigantskih sudskih udara na Agrokor i Peruška, jača li nervoza Martine Dalić?

Analizirali smo stanje u Agrokoru nakon recentnih sudskih odluka

U trenutku kada je Trgovački sud zabranio privremenom Vladinom povjereniku za Agrokor da angažira dodatne savjetnike, bio je to udarac i Fabrisu Perušku ali i onima koji su ga političkim potezima doveli na tu poziciju.

Fabris Peruško je uspio biti bolja verzija Ante Ramljaka sve do ove točke, trenutka kada je dio dobavljača zazvonio na alarm. Franck je povukao otponac, a posljedice se neće osjećati samo u Agrokoru, nego i mnogo dublje i više, i u politici i u gospodarstvu. Ima i onih koji presude doslovno tumače kao poruke potpredsjednici Vlade, Martini Dalić. Da neće sve proći tako glatko kako oni žele.

Podsjetimo, Ante Ramljak je otišao iznenada, nakon što što su ga premijer Plenković i potpredsjednica Vlade, Martina Dalić, ustrajno i dugo podržavali. Kada je u javnosti osviješten milijunski trošak savjetnika i kada je dokazano da je među savjetnicima posebno dobro namirena mala tvrtka iz koje je potekao Ante Ramljak, Texo management, kada je otkriveno da je Ramljak, dapače, i izigravao zakonodavstvo i započeo svoj angažman u Agrokoru iako je još bio zaposlen i u Texo managementu, došlo je do točke pucanja.



FRANCK PERUŠKU PRIJETI USTAVNIM SUDOM: ‘Proces sklapanja nagodbe u Agrokoru je ugrožen’

Ramljakova faza je dobro ‘pospremljena’

Ramljak je maknut, po svemu sudeći niti jedan njegov potez neće problematizirati niti DORH, niti bilo kakvo istražno tijelo. Ramljakova faza je “pospremljena”, sakrivena i manje-više zaboravljena. Iako je potraga za nasljednikom Ante Ramljaka bila za premijera Plenkovića bolna, iako se nekoliko dana cijela nacija zabavljala mukama s izborom novog povjerenika i zapravo ogoljenom istinom da ta pozicija nakon Ramljakova pada nipošto nije prestižna za karijere hrvatskih menadžera, nađeno je rješenje koje je Plenkoviću i Dalić donijelo dragocjen predah.

Fabris Peruško, do tada široj javnosti gotovo nepoznat menadžer, sa solidnom karijerom, za razliku od svog prethodnika koji je volio živopisno gestikulirati pred kamerama i igrati se dramatičnim figurama, donio je u komunikaciju samo suhu poslovnu retoriku, samo brojke i neprobojne rečenice. Kada su nedavno saslušavani pred saborskim Odborom za gospodarstvo Dalić i Peruško vidjelo se da je to sada drugačija formacija od one prve, Dalić-Ramljak. Ramljak se baš bahatio, baš je volio biti dramatičan. Perušku se na licu nije zbivalo ništa. Samo brojke i podaci.

Peruško je bio i dio prve ekipe

I Fabris Peruško i Irena Weber bili su dio prve, esencijalne ekipe koju je regrutirala Martina Dalić u fazi pisanja lex Agrokora. Bili su dio ekipe s Antom Ramljakom, ali neovisno o tome, svojim ustrajnim poslovnim nastupom ostavljao je dojam da je reprezent nove faze u slučaju Agrokor. Faze u kojoj su i Plenković i Martina Dalić mnogo oprezniji. Jer su s Ramljakom naučili da je nemoguće posve preparirati hrvatsku javnost, da neće svi hrvatski mediji, neovisno o svim modelima kriznog komuniciranja ili raskošnim oglasnim kampanjama Konzuma koje su preplavile dominante medije, prestati s oprezom pratiti što se zbiva u Agrokoru.

Kada je nedavno procurio u javnost mail u kojem je Fabris Peruško prijetio otkazima direktorima u Agrokoru ako se neće odazvati na sastanak na kojem su trebali definirati kako spakirati financijska izvješća, bilo je jasno da u Agrokoru vrije, kada je objavio da misli angažirati konzalting kuću u kojoj je radio, Mckinsey, bilo je jasno da je zaključio kako je situaciju dovoljno kontrolirao da se može upustiti u tako drzak potez. I objava “rješenja” odnosa s gradom Zagrebom, koje su mnogi dobavljači protumačili kao pogodovanje Bandiću, doimala se kao potez menadžera koji misli da kontrolira situaciju.

PREDSTAVNICA DOBAVLJAČA BIJESNA NA PERUŠKA: ‘Stvorio je opasan presedan i radi protuzakonito’

Faza Peruško

Ali presude sudova su ozbiljan alarm i za ovu drugu fazu Agrokora. Fazu Peruško. Čini se da su sudovi počeli uvažavati argumente gubitnika, a to su neke od velikih hrvatskih tvrtki, koje bi ovom nagodbom mogle biti ozbiljno izigrane. A Peruško je mislio da će poslušno šutjeti. Nagodba će sigurno biti usporena, a možda i srušena.

Što to znači za Vladu, za premijera Plenkovića i potpredsjednicu Dalić?

Kada se, u svečanom raspoloženju, godinu dana nakon implementacije lex Agrokora, 10. travnja 2018. premijer Plenković obratio javnosti u društvu Peruška i Weber, rekao je da je zahvaljujući lexu Agrokoru “spriječena i gospodarska i financijska kriza koja bi se nedvojbeno osjetila u cijelom hrvatskom gospodarstvu”.

Novi povjerenik je pao na ispitu

On osobno je ustvrdio da cijeli projekt njihova “spasa” Agrokora počiva na – povjerenju. “Podcrtao bih ključnu riječ koja sintetizira sve što je napravljeno u proteklih godinu dana – a to je povjerenje. Radi se o povjerenju dobavljača koji su nastavili dostavljati robu, povjerenju financijskih kreditora ili vjerovnika koji su bili spremni dati svježa financijska sredstva, povjerenju svih aktera koji su uključeni u ovaj proces – da je država stvorila pouzdan okvir, da izvanredna uprava zna kamo ide, da savjetnici koji su angažirani rade u skladu s najboljom međunarodnom praksom i najboljim međunarodnim standardima.”

Potez Francka i sudske presude svjedoče da je ideja o “povjerenju” ozbiljno narušena. Fabris Peruško, kao nasljednik Ramljaka, kao osoba koja je uspijevala komunicirati prema van poslovnije, za kojeg se pretpostavljalo da će – zbog poduke iz Ramljakove faze, poduke da ni u ovako devastiranoj Hrvatskoj ipak ne može proći baš sve – pokušati ipak poslovati drugačije, pao je na ispitu.

‘Do nagodbe će doći, milom ili silom’

Premijer Plenković i potpredsjednica Dalić zahvaljujući vješto odabranom Ramljakovom nasljedniku poprilično su bezbolno preživjeli prvo produljenje roka za nagodbu. Ali novo produljenje, pa i mogući potpuni raspad koncepta – bio bi ozbiljan udarac Plenkoviću i njegovoj ključnoj ministrici, Martini Dalić. “Do nagodbe će doći, milom ili silom. Previše moćnih ljudi je sada nervozno i poduzet će sve da dođe do nagodbe.”, kaže konzultant Drago Munjiza.

Ova Vlada, Plenkovićeva vlada, ostati će upisana u novu hrvatsku povijest po lex Agrokoru. Koliko god Martina Dalić sada požrtvovno želi prigrliti autorstvo nad lex Agrokorom, sjetimo se da je Plenkovićev savjetnik Vladimir Šeks nedavno izjavio da je sama ideja o pisanju lexa, ovakvog, bila upravo – Plenkovićeva.

“Lex Agrokor je jedan od grandioznih uspjeha Andreja Plenkovića kao premijera i predsjednika HDZ-a”, ustvrdio je Šeks. No, ne može se sam zakon smatrati uspjehom, grandioznost projekta mjerit će se stanjem u Agrokoru u trenutku nagodbe. Ali i poslije nje.