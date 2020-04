ANALITIČAR TVRDI DA NEMA IZBORA DOK POSTOJI STOŽER: ‘Oni su rekli da se ne ide van jer se virusi posebno ponašaju nedjeljom’

Politički analitičar Žarko Puhovski osvrnuo se na rad Nacionalnog stožera civilne zaštite i način donošenja njihovih odluka te je komentirao njihovu političku povezanost s Vladom i pripreme za parlamentarne izbore

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je mogući datum održavanja parlamentarnih izbora te političku situaciju u HDZ-u i SDP-u s obzirom na pandemiju koronavirusa, a osvrnuo se i na utjecaj Nacionalnog stožera civilne zaštite na izborni proces. Naime, parlamentarni izbori bi se trebali održati već u lipnju.

“Imamo nevjerojatnu situaciju da se sve okreće oko onoga što nije vijest. Meni se čini da se HDZ okrenuo pritisku medija. Nisam siguran da je HDZ oduševljen s tim terminom, niti sam uvjeren da to odgovara HDZ-u. Sad su se naprosto počeli kotrljati s ovom medijskom halabukom”, komentirao je Puhovski na N1 televiziji, pa se osvrnuo na rad Stožera i njegov uspjeh u borbi s koronavirusom, ali i možebitno političko djelovanje.

“Hrvatska ima gotovo identične rezultate kao i BiH. Bivše socijalističke države bolje izlaze s time na kraj. U zadnjih nekoliko dana je počela okopnjavati ta neka vrsta autoriteta koju je nametnuo Stožer. U ovom trenutku je počelo rasti nezadovoljstvo. Do izbora će negativna tendencija prema HDZ-u rasti. Ustavni uvjet za raspisivanje izbora i raspuštanje parlamenta, politički uvjet jest raspuštanje stožera. Tako dugo dok postoji ta jedna grozna pojava koja se zove Stožer, za koju se ne zna tko su njezine članice i članovi koja nam određuje život svakidašnji, a da nema praktički nikakvu kontrolu nad sobom, iako tu i tamo Plenković izviri da se ne zaboravi da su to njegovi dečki i cure, tako dugo mi ne možemo imati normalnu predizbornu kampanju sa stajališta elementarne demokratske kulture”, kazao je Puhovski.

‘Capak je politički amater’

Šefa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslava Capaka, nazvao je političkim amaterom, a smatra da iza djelovanja Stožera stoji Andrej Plenković i njegovi ministri.

“Imamo tragikomičnu situaciju da jedan od glavnih ljudi u Stožeru, doktor Capak, kaže jučer ‘privatno je pitanje jesam li član HDZ-a’. I to bi bio bezobrazluk, jer to kaže čovjek koji odlučuje svaki dan o tome smijem li van, s kime se smijem družiti, što mogu imati na nosu, što mogu jesti, kad mogu ići po hranu, i tako dalje. Kad se ne bi pokazalo da je taj čovjek toliki politički amater da čak ni ne zna da se bavi politikom i to se odlučujuće bavi politikom. Dakle, imamo ljude koji se bave onom jezgrom politike, a to je odlučivanje o svakodnevnom životu, a blaženo nemaju pojma o tome da to rade. I vode se takozvanom strukom. Ista ta struka je odlučila da u nedjelju iz određenih epidemioloških razloga nije dobro izlaziti van, na primjer, jer virusi posebno funkcioniraju nedjeljom. No, ostavimo to po strani, iza njih je stranka koja je to mogla koristiti, iako sad to mogu sve manje koristiti”, smatra Puhovski.

Problemi u oporbi

Puhovski je ocijenio i koje su još stranke, osim HDZ-a, spremne za nadolazeće parlamentarne izbore te je otkrio probleme unutar najveće oporbene stranke.

“Onaj koji ne bi trebao biti spreman za izbore je Milan Bandić. On nikada, ni u najboljim trenucima nije postizao dobre rezultate na nacionalnim izborima, osim kad je bio jedini kandidat protiv Josipovića. On bi se trebao koncentrirati na ono što radi u Zagrebu do lokalnih izbora kako bi postigao što bolji rezultat. SDP-u je išlo dobro u zadnje vrijeme i jako je teško dovoditi u sumnju predsjednika stranke kojoj dobro ide. Problem SDP-a nije samo unutrašnji odnos s Bernardićem, njegov problem je to što se pojavljuju kandidatkinje i kandidati kao Mrak Taritaš koji zapravo ništa ne predstavljaju, ali uzimaju značajni dio kolača”, kazao je Puhovski.

Puhovski smatra da je SDP načinio i još jednu pogrešku, ne inzistirajući na uvođenju izvanrednog stanja u državi te zaključio kako u ovakvoj situaciji izlaskom na izbore najviše gubi Miroslav Škoro: “Mogući su izbori u kojima dolazite s maskama i posebnom kontrolom, ali pripreme za izbore, dakle predizborna kampanja ne može biti u takvim uvjetima izvođena. Tu je Škoro doista oštećen, s druge strane njemu to olakšava da ne mora pokazati da zapravo nema programa. Da se išlo u kampanju, možda bi se pokazalo da njegovi sadržaji nisu dovoljno veliki.”