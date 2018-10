ANALITIČAR O ‘PRIJELOMNOJ AFERI MODERNE HRVATSKE’: ‘Ako Milijan Brkić ovo preživi, HDZ neće dobiti sljedeće izbore’

‘Objavljen je dokument koji nitko nije falsificirao. Mi ne bi ovdje sjedili da je ovo krivotvoreno’, smatra Relković

Nakon Otvorenog o navijačima, HRT je napokon odlučio jednu emisiju posvetiti aferi koja potresa Vladu. Među brojnim pitanja o SMS aferi, raspravljali su o tome kako će završiti afera SMS, Je li ovo HDZ-ov unutarstranački rat ili obračun s paraobavještajnim podzemljem, a kao najvažnije su istaknuli kako spriječiti curenje informacija iz istraga.

U emisiji su gostovali bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, bivši načelnik Unutarnje kontrole MUP-a Željko Cvrtila, politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević, politički analitičar Ivica Relković te Zlatko Hasanbegović – saborski zastupnik Neovisni za Hrvatsku i povjesničar.

HDZ nema nikakvih krila

“Naravno da nije ugodno, kad se ovakve stvari dogode, ali ne želim prejudicirati”, rekao je Kušćević, ponavljajući parole kako nema govora o obračunu unutar stranke, kako je “HDZ stranka desnog centra i kako tu nema desnih ili lijevih krila”.

“Ovdje se problematizira. Ovo ukazuje na nefunkcioniranje sustava. Procedura je jasna, ali zašto su iz slučajeva, iz tih procedura su izuzeti Brkić i Karamarko? Zato jer su imali izvaninstitucionalni utjecaj, Ne kažem da nositelj postupka nije znao i nije bio sposoban, nego je očito radio”, rekao je.

Hasanbegović problem vidi u neprovedenoj lustraciji

“Nema sumnje da je način na koji se objavljuje, i tempiranje ima tu pozadinu političkog sukoba. No bilo bi pogrešno ako stavimo fokus na frakcijske borbe. Ovdje je problem o korumpiranom pravosuđu koje je proizašlo iz nedemokratskog jugoslavenskog sustava bez da je prošlo potrebni proces lustracije”, rekao je Hasanbegović, ističući kako je “neka struka radi svoj posao” samo floskula.

“Pa nije državnog odvjetnika izabrala neka hipotetska struka nego politika u Saboru”, ističe Hasanbegović. Odbacuje teze kako ima ikakve veze s prosvjedom u Vukovaru tvrdeći da mu to stavljaju na teret HDZ-ovci iz “svoje nemoći”.

‘Prijelomna afera moderne države’

“Objavljen je dokument koji nitko nije falsificirao. Mi ne bi ovdje sjedili da je ovo krivotvoreno. Nitko ovo nije dematnirao osim Brkića koji je rekao da je to laž. Ja u to ne vjerujem, jer da je tako on bi istog trena tužio Nacional”, rekao je Relković. Na pitanje o unutarstranačkom sukobu bio je jasan: “Ako ovo Brkić preživi, HDZ neće dobiti izbore.

Ovo je prijelomna afera moderne Hrvatske. Trebamo državu u kojoj se policajac usudi prijaviti ako treba i ministra koji od njega traži podatke o istrazi i da je potom ministar u problemima, a ne policajac. Ako ova afera završi samo s otkazima 100 djelatnika u službama, to znači ne 100, nego 100.000 novih ljudi koji će se iseliti jer nisu zadovoljni sustavom”, bio je jasan Relković.

‘Sustav je potpuno rastrojen’

Cvrtila je istaknuo kako je sustav potpuno rastrojen te kako politika donosi zakone kojima jednostavno sabotira i policiju i DORH, od imenovanja do dvostruke linije zapovijedanja. Hasanbegović je istaknuo kako je suđenje ne samo bilo ekspresno, nego je i pritom bilo tajno.

“Kako to da je sud, kojemu treba pet godina za obične slučajeve ovo riješe odmah”, pitao se i odmah dao odgovor: “Zato što, kada bi se dublje zagrebalo u taj slučaj, bio bi otkriven čitav niz velikodostojnika svake preminijencije koji koriste usluge te kokošarske, poluulične prostitucije”, bio je oštar Hasanbegović.