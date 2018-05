AMSTERDAMSKA NA NETU: Veliki video intervju sa šefovima liberala o Dalić, Vladi, potencijalnim koalicijama i minimalnoj plaći

Net.hr-ova Đurđica Klancir intervjuirala je predsjednike IDS-a, Glasa i Pametnog, Borisa Miletića, Marijanu Puljak i Anku Mrak Taritaš, koji zajedno čine Amsterdamsku koaliciju. U velikom video intervjuu otkrivaju koliko mandata planiraju dobiti na izborima, što ih veže, a što razdvaja te gdje je granica između ljevice i liberala

U srijedu, 9. svibnja 2018. lideri IDS-a, Glasa I Pametno potpisali su pismo o zajedničkim političkim i društvenim vrijednostima. To je dokument kojim su na neki način ovjerili svoju suradnju i planirani zajednički nastup na izborima za Europski parlament i za predsjedničke i parlamentarne izbore. O zajedničkim planovima ali I o aktualnoj političkoj situaciji razgovarali smo s liderima Amsterdamske koalicije, Ankom Mrak Taritaš, predsjednicom stranke Glas, Marijanom Puljak, predsjednicom Pametno, te Borisom Miletićem, predsjednikom IDS-a.

NET: Kako komentirate najnovija otkrića o načinu na koji je nastao lex Agrokor? Mailovi potpredsjednice Dalić razotkrili su mnogo čudnih postupaka u pripremi zakona…

PULJAK: Cijeli proces je evidentno bio netransparentan. Gospođa Dalić je cijeli projekt vodila kao privatna osoba, s grupom ljudi koji su se nakon izglasavanja lex Agrokora okoristili kroz visoke honorare za konzultantske poslove. Saznali smo i da se nije htjelo slušati pravne stručnjake koji su upozoravali da proces izlazi izvan pravnih okvira. Odgovornost ministrice Dalić je neupitna, ali i premijera Plenkovića.



MRAK TARITAŠ: Ovo što se otkrilo je najblaže rečeno sramotno. Ova Vlada je vezala svoju sudbinu uz lex Agrokor. Prvo potpredsjednica Dalić nije htjela reći tko je autor, da bi onda na Odboru za gospodarstvo rekla da je pisala ona. Na taj je način preuzela odgovornost. A sada imamo prilike vidjeti da se prema javnom novcu odnosi neodgovorno I da se iza svega krije namjera koja ne ide u dobrom smjeru. Na kraju će sve to plaćati proračun Republike Hrvatske I porezni obveznici. Ovo je doista alarmantna situacija i Martina Dalić je odmah morala podnijeti ostavku, ili je njezinu ostavku trebao zatražiti premijer.

MILETIĆ: Mi smo svoj stav već izrekli onda kada smo tražili opoziv ministrice Dalić. Još prije ovih otkrića korespondencije ministrice Dalić, bilo je vidljivo da je proces toliko kontaminiran i netransparentan da smo smatrali da Martina Dalić mora otići. Normalno, vodeći računa o tome da se moraju spašavati radna mjesta. Često pokušavaju, da bi izbjegli pravi problem, isticati “mi spašavamo radna mjesta”. Naravno da nitko ne dovodi u pitanje spašavanje radnih mjesta, proizvodnje itd, ali način na koji se to radilo je bio pogrešan.

NET: Kako danas komentirate činjenicu da je opoziv ministrice Dalić u Saboru bio neuspješan i da neovisno o svim problematiziranjima postupka donošenja lex Agrokora i mnogim lošim potezima izvanredne uprave u Agrokoru – njezina pozicija i dalje ostaje neupitna? Da je premijer Plenković neovisno o svim otkrićima i dalje podržava?

MILETIĆ: To je problem naše nacionalne politike gdje ne postoji dovoljno odgovornosti između Vlade i Sabora. Formirana je glasačka mašinerija i ona izglasa prijedlog koji dolazi s druge strane Markova trga neovisno o tome kakav je taj prijedlog. To su mehanizmi koje moramo mijenjati jer ovako ljudi gube povjerenje u politiku. Zato smo se i mi okupili. Skupina liberalnih stranaka koja želi građanima ponuditi jednu bolju, modernu, liberalnu Hrvatsku. Nismo svi u politici isti. Naša stranka ima i vjerodostojnost i dosljednost i kada građani biraju našu opciju znaju što će dobiti I da ih nećemo iznevjeriti.

NET: Smatrate li da se u Saboru još išta može učiniti oko slučaja Dalić?

MRAK TARITAŠ: Mislim da se u Saboru učinilo što se moglo. Većina je tanka, ali ona funkcionira. Podsjetit ću vas da je jedna saborska kolegica, iz redova vladajućih, dovedena drugi dan poslije poroda u sabornicu radi glasanja. Vlast je ljepak. Održavat će se. Ali tu neće biti reformi. Samo održavanje nosa iznad površine vode.

PULJAK: Svjedočit ćemo I dalje novim trgovinama sve u cilju održanja ove vlasti. Ono što sada izlazi u javnost je zabrinjavajuće, a tko zna što se sve još ne vidi. Građani se moraju pitati: A što se još skriva, kakvi će još repovi izaći u javnost. Mislim da je ovo samo djelić onog što se događalo. Nije ni čudo što se dogodila apatija, mnogi i ne odlaze iz Hrvatske iz ekonomskih razloga nego zato što su zasićeni ovom lošom atmosferom, zato što se ništa ne mijenja. Reforme se najavljuju pred izbore a onda ih nema, niti kurikularne reforme, ni reforme pravosuđa itd. Zato mi i pokušavamo politički djelovati drugačije, ponuditi ljudima nadu, pozvati ih da se uključe u politiku na jedan drugačiji način.

NET: Prema najznačajnijim hrvatskim istraživanjima raspoloženja biračkog tijela (Crobarometar, Crodemoskop) vaše stranke proteklih nekoliko mjeseci unatoč svim oporbenim akcijama – stagniraju.

MRAK TARITAŠ: Danas smo upravo potpisali jednu proklamaciju jer želimo da se zna što mi to jesmo. Zajedno izlazimo na troje izbore, za Europski parlament, na predsjedničke i parlamentarne izbore. Bilo je nedavno jedno istraživanje koje je pokazalo sinergiju naše tri stranke: kada zajedno nastupamo ljudi znaju da taj glas neće propasti. Kada nastupamo zajednički ne samo da prolazimo izborni prag nego smo i jači od toga. Oni koji se bave izborima kažu da bismo na parlamentarnoj razini mogli računati na 7 do 9 mandata.

NET: S obzirom da je Glas prilično mlada stranka, ne bojite se da će vas platforma Amsterdamske koalicije zapravo “pojesti”?

MRAK TARITAŠ: Naravno da postoji strah da se to može dogoditi, ali moramo gledati konačni smisao i konačni cilj. A to u politici mora biti – da napravite nešto dobro. Ne smijete se pitati “gdje sam tu ja”, nego se truditi napraviti nešto dobro. Uvjerena sam da naša platforma ima budućnost. Netko tko stremi građanskim vrijednostima, liberalnim, netko tko ima uljudnu priču, ne smije se bojati. Krenuli smo sa zajedničkim razumijevanjem, tolerancijom, a vidjet ćemo kako će se sve to razvijati, kad dođemo I do stvari u kojima se možda nećemo do kraja razumjeti.

NET: Naziv Amsterdamska koalicija ostaje?

MRAK TARITAŠ: To je samo radno.

MILETIĆ: Krenuli smo iz temelja, a to je ova vrijednosna povelja. Nakon toga će ići program, a tek onda će ići koalicijski sporazum. Do sada smo u istraživanjima javnog mnijenja mjereni samo jednom kao Amsterdamska koalicija i već tada, kao platforma koja još niti nema program, ostvarili smo vrlo dobar rezultat. Sigurno imamo veliki potencijal rasta. Podsjetit ću da je IDS u proteklih 25 godina jedna od najpostojanijih, najstabilnijih stranaka. Imamo dobru bazu i velik potencijal rasta. Naša je odgovornost prema građanima ove zemlje da taj potencijal pretvorimo i u glasove u Saboru.

NET: Možete li nam izdvojiti glavne točke iz vaše vrijednosne deklaracije koju ste potpisali. Što smatrate najznačajnijim, što će vas bitno razlikovati od drugih političkih stranaka, odnosno grupacija.

PULJAK: Vrijednosnu povelju smo upravo potpisali na Dan Europe koji je ujedno i Dan pobjede nad fašizmom. Smatramo da fašizmu nije mjesto ni u Hrvatskoj niti u Europi. Zalažemo se za vrijednosti liberalne demokracije, modernog, otvorenog društva u kojem je zagarantirana sloboda svakog pojedinca. Želimo stvoriti obrazovano, otvoreno, napredno društvo. Za razliku od nekih inicijativa koje su za izlazak Hrvatske iz EU, mi smo za jače povezivanje s Europom, ne bježanje od Europe. Naravno da EU treba reformirati, ali ona je naša budućnost. Želimo da u Hrvatskoj bude kao u onim društvima u koja mnogi naši građani ovih dana bježe.

NET: Koje su točke razilaženja? Oko kojih pitanja se bitno razlikujete?

PULJAK: Ovo je tek prvi korak. Ali oko ovih vrijednosti smo se brzo složili I nije bilo nikakvih prijepora. Uvjerena sad da stvari oko kojih ćemo se možda razilaziti sigurno neće biti blokirajuće za cijeli proces.

MRAK TARITAŠ: Mi idemo korak po korak. Naravno da smo čitali jedni drugima programe, ali važno je da stalno razgovaramo. Kada smo mi krenuli s inicijativom oko Istanbulske konvencije zvali smo i gospođu Puljak i pitali ima li ikakvih problema s time. Nije imala, dapače. Tako je bilo I oko naše inicijative s Vatikanskim sporazumima.

NET: Test pitanje za sve: biste li smanjili broj županija? Da ili ne?

MRAK TARITAŠ: Treba to razumno sagledati. Ništa sjekirom. Svaki odgovor u kojem bih rekla da treba smanjiti broj općina ili gradova, bio bi ishitren. Ali ovako ne možemo funkcionirati, nešto treba mijenjati da postane ekonomski održivo. Sjećam se kad sam bila ministrica graditeljstva kako mi se neprirodno činilo da građevinske dozvole izdaje ministarstvo. Građevinske dozvole moraju izdavati lokalne jedinice u kojima živite.

MILETIĆ: Pravo je pitanje je što želimo, koje ovlasti bi trebale imati županije ili regije da bi mogle funkcionirati, da bi ekonomski mogle biti samoodržive. Smatram da smo mi previše centralizirana zemlja, da se ovaj model uprave u Hrvatskoj pokazao neefikasnim I da je lokalna razina puno više učinkovitija. Po načelu supsidijarnosti razina iznad treba prepustiti razini ispod sve ono što se može riješiti.

PULJAK: U svom programu mi smo preuzeli modele koje je razradio profesor Koprić sa suradnicima. I tu se pojavljuje smanjenje broja lokalnih jedinica. Ali ključna je fiskalna decentralizacija i da se što više odlučivanja približi građanima u prostoru u kojem žive. Nema rezanja nožem. Smanjenje broja sigurno nije moguće u kratkom roku, pa možda čak niti u jednom mandatu.

NET: Gospodine Miletiću, vi ste zatražili od ministra obrane da nad Istrom ne lete borbeni zrakoplovi?

MILETIĆ: Da, zabrinuli smo se nakon špekulacija o borbenim preletima, probijanjima zvučnog zida itd. Turizam I borbeni zrakoplovi ne mogu zajedno. U Istru ne dolaze turisti da bi slušali probijanje zvučnog zida.

NET: Kako je izgledao razgovor s ministrom Krstičevićem na tu temu?

MILETIĆ: Ministar je pokazao razumijevanje i otklonio je mogućnost ikakvog dolaska borbenih zrakoplova u Istru.

NET: A što ako isto zatraži I Dalmacija? Ili Zagorje? Mogu li I drugi dijelovi Hrvatske zatražiti od ministra da im ne lete borbeni zrakoplovi?

MILETIĆ: Pula je sto godina bila jak vojni centar i ljudi nisu mogli ni razmišljati o ozbiljnijem turizmu. Sada kada je Hrvatska članica NATO-a, kad je članica EU, razmišljati o nekakvoj vojnoj snazi u svim dijelovima Hrvatske je pretjerano. Treba poštivati plan nacionalne sigurnosti ali držimo da naše priobalje može puno više doprinijeti Hrvatskoj kroz turizam. Više se trebamo okrenuti obrazovanju nego trošiti na vojnu industriju.

NET: Gospođo Puljak, ekonomski program vaše stranke je često na meti analiza, je li previše neoliberalan, jeste li vi za brze otkaze radnicima itd.

PULJAK: Naš program govori o rasterećenju gospodarstva, slobodnom tržištu, ali je istodobno – socijalan, brine o najranjivijim skupinama. Nismo protiv sindikata, mi smo za zadovoljne radnike. Nama će biti bolje kada ćemo imati zadovoljne poslodavce koji će generirati nova radna mjesta, kada će radni uvjeti biti uređeni, kada će se plaćati prekovremeno ili rad nedjeljom. Zalažemo se za poreznu politiku koja neće opterećivati društvo nego će svi imati koristi od toga.

NET: Test pitanje oko položaja radnika za vas: ima li pravo poslodavac dati otkaz radnici u dućanu koja je bez odobrenja odrezala šnitu pršuta I pojela za obrok u pauzi? Sjećate se tog slučaja…Radnica je u svojoj obrani naglašavala da prima malu plaću, da radi u teškim uvjetima.

PULJAK: Ne mogu konkretno govoriti o tom slučaju. No, uvijek se moraju znati pravila igre i poštivati zakoni. Radnici svake tvrtke, bilo društvene ili privatne, moraju poštivati zakon. To što netko ima mala primanja ne može biti opravdanje za krađu ili kršenje pravila poslodavca za kojeg se radi. S druge strane, I poslodavci ne smiju iskorištavati radnika, moraju poštivati radnika.

NET: Gospođo Mrak Taritaš, koji iznos plaće smatrate minimumom za dostojanstven život?

MRAK TARITAŠ: U posljednje vrijeme je aktualna rasprava o minimalnoj plaći. Ali to je pogrešno. Tri tisuće, četiri, šest…Otišla je rasprava u pogrešnom smjeru. Odgovor je: Ona plaća za koju smo sigurni da je poslodavci mogu isplaćivati. Najlakše bi bilo propisati minimalnu plaću od 6 tisuća, a to će onda ukinuti tisuće radnih mjesta. Mi moramo olakšati cijenu rada, omogućiti poslodavcima da oni zapošljavaju ljude, a onda će to rezultirati rastom plaće.

NET: Gospodine Miletiću, vašem IDS-u se predbacuje da ste godinama gledali propadanje Uljanika, da niste ništa poduzimali. Što ako novi vlasnik Uljanika otpusti velik broj radnika…?

MILETIĆ: Politika treba stvarati okvir za razvoj poduzetništva. IDS se nikada nije uplitao u poslovnu politiku Uljanika. Da, Uljanik je u problemima, ali ne samo zato jer je pulsko poduzeće. Brodogradnja je u krizi posvuda u Europi i pitanje je želi li Europa uopće takvu proizvodnju na svom području. Uljanik sigurno ima svoju budućnost. Nisu još došli novi vlasnici, još nije donesena odluka tko će biti strateški partner, ali nemojmo zaboraviti da treba napraviti program restrukturiranja a taj program treba odobriti i Vlada RH i Europska komisija.

NET: Gospođo Mrak Taritaš, što kažete na interpretacije da vaša inicijativa za promjenu Vatikanskih ugovora zapravo pomaže Plenkoviću I HDZ-u da se opet zbliži s Crkvom?

MRAK TARITAŠ: Ako bi tako razmišljali onda bi samo sjedili i razmišljali. Mi smo krenuli s tom inicijativom odmah kada je stranka osnovana. To nije ukidanje, samo revizija. Četiri puta sam pitala Vladu da uopće dobijem podatke o financijskim pokazateljima. Hrvatska za Crkvu izdvaja 1,5 posto od svih poreza, a Italija samo 0,8 samo od poreza na dohodak. Uvjeti pod kojima su potpisani Ugovori su se značajno promijenili, I vrijeme je za promjene. Dakle, ovo nije nikakvo svjetonazorsko pitanje, samo želimo promjene koje će olakšati teret. A oko pitanja o odnosu HDZ-a i Crkve: je li uopće netko sumnjao da će se opet zbližiti?

NET: Očekujete li prijevremene izbore?

MILETIĆ: S obzirom na stanje u Saboru, naravno da je moguće. Većina je klimava, nestabilna. Mi smo za izbore spremni, neovisno o tome hoće li izbori biti za godinu, dvije, tri. Naravno da nije dobro da su u zemlji česti izbori, ako vidite da u zemlji ništa nije dobro, onda su izbori najmanje zlo.

PULJAK: Mnogo toga ovisi o raspletu slučaja Agrokor. Premijer se sigurno isto zamislio i sigurno propituje je li mu vrijeme za izbore ili ne. Mi idemo zajedno na izbore I sigurno smo spremni.

NET: Gospođo Puljak, Martina Dalić je bila donatorica vaše stranke. Jeste li imali ikakve kontakte s njom?

PULJAK: Da, gospođa Dalić je donirala Pametno na parlamentarnim izborima 2015. Bit ću precizna, donirala je 4000 kuna. Tada su mnogi ekonomisti izdvojili naš ekonomski program kao najbolji i vjerujem da je i ona zbog toga bila donator. Nije bilo nikakvih kontakata s njom, a ovo što radi kasnije pokazalo je kakva je ona ekonomistica i političarka. Mi očekujemo njezinu ostavku!

NET: Gospođo Mrak Taritaš, kako vi ocjenjujete Andreja Plenkovića kao političara?

MRAK TARITAŠ: Plenković je u jednom trenutku bio svježe lice i kao takav je preuzeo HDZ. Svojim radom je demantirao naše uvjerenje da je svježe lice. On pokušava balansirati između različitih struja u HDZ-u, a sada je svoju sudbinu vezao uz Agrokor. I pitanje je kako će cijela ta priča završiti. Pogledajte samo presudu Ustavnog suda koji je iznenada presudio da je lex Agrokor bio, ni manje niti više, nego obveza. Mislim da je to bio trenutak u kojem smo razriješili dilemu imamo li više neovisno sudstvo ili ne. Plenković neće provesti reforme, on se samo bavi održavanjem vlasti.

NET: Je li Amsterdamska koalicija spremna koalirati s drugima? Bilo je spekulacija o mogućoj suradnji sa SDP-om? Je li ipak moguća kombinacija s HDZ-om? Jednim dijelom HDZ-a?

MILETIĆ: Nakon istraživanja koje je pokazalo snagu Amsterdamske, naravno da smo mnogima postali poželjan partner. Ono što je važno jest da mi nećemo ići ispod onog što smo danas potpisali, ispod vrijednosne povelje. Bilo koja opcija koja ne dijeli naše vrijednosti ne dolazi u obzir. Ali jesmo otvoreni za razgovore, želimo surađivati s onima koji poštuju našu vrijednosnu platformu.

NET: Možete li reći preciznije, HDZ, SDP…?

MILETIĆ: Za IDS je neprihvatljivo koaliranje sa strankama desnice.

NET: Ali HDZ se ne predstavlja kao desnica, deklarativno se također poziva na antifašizam I vrijednosti koje ste vi naveli.

PULJAK: Da, deklarativno…

MRAK TARITAŠ: Glasanje o Istanbulskoj konvenciji je pokazalo pravo lice HDZ-u. Oni smiju slobodno izražavati svoj stav o pitanju zlostavljanja žena, ali ništa više od toga. Zašto nisu imali tu slobodu kada se isti dan glasalo o Martini Dalić? Mi se zalažemo za slobodu pojedinca, a oni padaju već na toj točki.

NET: SDP?

PULJAK: SDP prolazi kroz unutarnju krizu i treba vidjeti kako će to sve proći. Ako se sve ovo nastavi, ja bih bila oštra I rekla da ne znam koliko će oni uopće moći biti ozbiljna snaga na izborima. No, pustimo njima da riješe odnose u stranci.

NET: Mogu li liberali s ljevicom? S obzirom na vaš ekonomski program…

MRAK TARITAŠ: A što je uopće lijevo? Gdje je ta granica, što je socijaldemokracija? Mi znamo što jesmo. Zalažemo se za liberalnu demokraciju I rekla bih da smo točno ono što jesmo.

PULJAK: Da, kada kažemo da smo za slobodno tržište ljevičari se obično prepadnu. Mi nismo ni za kakvu represiju prema radnicima nego za uređeno društvo. Mi smo za smanjenje uloge države u odnosu na tržište, ali nismo za to da je posve makne. Država mora postavljati okvire, zakonodavni okvir. Kod lijevih opcija postoje ideje koje nama nisu prihvatljive, npr ova ideja o “basic income”. Mi jesmo za obrazovanje i zdravstvo dostupno svima, ali nismo nerealni. Mi polazimo od realnosti. Tu je naša razlika. Recimo da se ne zalažemo za život u mašti, gdje se neće morati vraćati krediti. Mi smo za realnost, izračune, planove.

MILETIĆ: Mene ne zanimaju te etikete, lijevo, desno. Mi smo u Istri izuzetno socijalno osjetljivi, ali to je utemeljeno na dobrim ekonomskim rezultatima. I to je dobar put.

NET: Gospođo Mrak Taritaš, što biste rekli Ivanu Vrdoljaku da ga sretnete ovih dana…

MRAK TARITAŠ: Danas sam ga srela. Pristojno smo se pozdravili, I ništa više. Točnije, srela sam cijelo predsjedništvo HNS-a. Bilo je zanimljivo vidjeti da su neki okrenuli glave…

NET: Jeste li ikad s njim prodiskutirali rasplet u kojem je HNS, vaša bivša stranka, postao glavna poluga HDZ-u?

MRAK TARITAŠ: Nismo. Tako to mora biti u politici. Svatko svojim putem.