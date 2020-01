AMERIČKU PROFESORICU KARADŽIĆ JE ISCJELJIVAO ENERGIJOM: ‘Bojala sam se. Znala sam da će me dirati… Šutjela sam o incidentu’

‘Nekoliko puta je tijekom naših diskusija Radovan Karadžić želio pokazati svoju vještinu u bioenergetskom izlječenju’

Jessica Stern, američka istražiteljica i profesorica s Pardee škole za globalne studije na bostonskom Sveučilištu, objavila je u New York Timesu esej naslova “Zašto sam dopustila osuđenom ratnom zločincu da me iscjeljuje energijom?”. Kako piše Klix, Stern je zbog potrebe istraživanja provela čak 48 sati s osuđenim ratnim zločincem Radovanom Karadžićem.

“Nekoliko puta je tijekom naših diskusija Radovan Karadžić želio pokazati svoju vještinu u bioenergetskom izlječenju. Prvi put je to bilo 23. siječnja 2015. godine, tijekom trećeg od 12 četverosatnih razgovora koje smo vodili između listopada 2014. i studenog 2016. Sjedili smo na svojim stolcima za svojim malim drvenim stolom u maloj sobi koju nam je dodijelio zatvor Ujedinjenih nacija u Hagu. Karadžić se skrivao nakon optužnice 1995. za genocid i zločine protiv čovječnosti, uključujući i njegovu ulogu u ubojstvu 8.000 muškaraca i dječaka u Srebrenici tijekom rata u Bosni. Htjela sam shvatiti zašto se prerušio u iscjelitelja energije”, piše u eseju profesorice Stern.

Sam joj je ponudio iscjeljivanje energijom

Američka profesorica piše da je bivši predsjednik Republike Srpske postao Dragan David Dabić, iscjeljitelj energijom koji između ostalog nudi duhovne lijekove neplodnost i bolesti, piše Klix.

“Karadžić me pogledao direktno u oči i pitao: Da li biste željeli da vam pokažem kako to funkcionira? Bila sam iznenađena, nesigurna kako odgovoriti. Pomislila sam: Ako kažem ne, on će pobijediti. Vidio bi da se ja njega bojim. Ali reći ‘da’ značilo bi izložiti se njegovom dodiru. Ne samo njegovom dodiru, već njegovoj ‘iscjeljujućoj’ energiji. Nisam mislila da će me zadaviti. Ali znala sam da dežurni stražar, koji je trebao da nas nadgleda i čuva, sjedi za stolom i besposleno prelistava stranice časopisa. Odgovorila sam: Da. U tom trenutku i danima nakon toga obećala sam sebi da nikome neću reći za ovaj incident”, piše profesorica.

Jessica Stern je u svom eseju navela da je vrlo opasno to što “dr. Dabić”, odnosno, zločinac Karadžić proučava nasilne muškarce ili muškarce koji potiču nasilje. Dalje piše “da ga je morala slušati i to bez izrečene presude” pa nastavlja “morala sam se predati, makar samo privremeno, njegovoj slici o sebi”. Profesorica za New York Times piše da je znala kada je nagovorila sud da joj odobri intervju s Karadžićem da će se morati predati njegovoj ideji o sebi koja počiva na tome da je on moćni mistik, veliki pjesnik i cijenjeni psihijatar.

