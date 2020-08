ALADROVIĆ UVJERAVA: ‘Na jesen sigurno neće biti smanjenja mirovina’; Napominje da se zakonom treba bolje urediti rad od kuće

Ukoliko bude volje za dogovorom i ako početne i završne pozicije budu vrlo bliske, mislim da to možemo vrlo brzo urediti. I to ne samo ovaj dio rada od kuće, nego i dio vezan uz ugovore na određeno i neodređeno vrijeme i dodatan i dopunski rad, kaže ministar

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović u četvrtak je kazao da u sklopu izmjena Zakona o radu treba bolje urediti rad od kuće, da je broj zaposlenih sada 18.000 veći nego na početku koronakrize te da na jesen zasigurno neće biti smanjenja mirovina.

”Mi smo već ranije najavili kako ćemo ići u korekcije Zakona o radu, odnosno da ćemo ići korigirati radno zakonodavstvo. Jedan od dijelova o kojima moramo razgovarati s našim socijalnim partnerima – sindikatima i poslodavcima – je upravo rad od kuće, rad na izdvojenom mjestu. Moramo ga bolje urediti, bolje definirati, a vrlo je neizvjesno što nas može u kontekstu rada očekivati na jesen i hoće li će se onaj scenarij iz ožujka i travnja ponoviti”, kazao je Aladrović.

Dodao je i kako su u novonastaloj situaciji sve opcije otvorene, a da sa socijalnim partnerima treba razgovarati i vidjeti na koji način to urediti.

”Najave sindikata su da se ide više prema nacionalnom kolektivnom ugovoru, a mi smatramo da Zakon o radu moramo otvoriti jer ima nekoliko tema o kojima moramo razgovarati, ne samo o radu od kuće, tako da očekujemo zanimljivu raspravu na jesen”, kazao je.

Istaknuo je i da procedura izmjena Zakona o radu može trajati dugo, ali i vrlo kratko – ovisno o volji sindikata, poslodavaca i Vlade za dogovor.

”Ukoliko bude volje za dogovorom i ako početne i završne pozicije budu vrlo bliske, mislim da to možemo vrlo brzo urediti. I to ne samo ovaj dio rada od kuće, nego i dio vezan uz ugovore na određeno i neodređeno vrijeme i dodatan i dopunski rad. Sve su to teme o kojima treba sjesti i razgovarati. Ne kažem da u ovom trenutku imamo apsolutne iste stavove o tome, ali moramo razgovarati i naći što bliže zajedničke stavove”, kazao je Aladrović.

Aladrović: Dosad je bilo zaraženo 199 korisnika i 72 radnika u domovima umirovljenika

Upitan za najave “teške” jeseni i trebaju li građani biti zabrinuti za radna mjesta, plaće i mirovine, Aladrović je kazao kako su, prije svega, mirovine ”sigurne i stabilne”.

”Rekli smo ranije da je to zadnja linija obrane, toga se držimo i siguran sam da smanjenja mirovina ili bilo kakve korekcije neće doći. Što se tiče plaća, trendovi pokazuju da one u posljednja dva, tri mjeseca dobivaju pozitivan trend, dakle rastu. Imali smo trend pada u početku, sada pokazuju rast. Broj zaposlenih u ovom je trenutku veći – oko 18.000, nego na početku koronakrize i mislim da možemo izdržati jesen”, kazao je Aladrović. Dodao je i kako se u kontekstu tržišta rada, uspjelo zaštititi i očuvati radna mjesta, ali i da postoji plan oporavka i predviđena europska i nacionalna sredstva.

Komentirao je i stavljanje Hrvatske na ”crnu listu” drugih europskih država.

”Osobno bih rekao da je to dio iz političkih razloga, a dio razloga zbog toga što, nažalost, broj oboljelih raste već nekoliko dana. Pokazali smo dosad da se možemo nositi s krizom u ekonomskom smislu, siguran sam da ćemo tu lekciju ponoviti u sljedećim mjesecima. Što se tiče turizma, nadam se da će se broj zaraženih početi smanjivati pa da bi sezona mogla potrajati nešto dulje nego što inače traje”, kazao je Aladrović.

Ministar je na sjednici Vlade predstavio rezultate mjera provedenih u suradnji s HZJZ-om i Ministarstvom zdravstva za zaštitu starijeg pučanstva od koronavirusa, prije svega, u domovima umirovljenika i u onima za starije i nemoćne te istaknuo da je za to izrađeno 12 preporuka i odluka.

”Oko 26.000 korisnika je na smještaju u više od 868 domova, a dosad je bilo 199 slučajeva zaraze korisnika i 72 slučaja zaraze radnika. Nažalost, 46 je preminulih korisnika. Ako gledamo drugi val zaraze, od prvog lipnja je osam preminulih korisnika. Ovo su prihvatljivi podaci, ono što ćemo činiti u predstojećem periodu jest razvijanje svijesti kod stare populacije i jačanje kriznog tima unutar Ministarstva”, kazao je Aladrović.

