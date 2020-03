AKTIVISTICA TVRDI: ‘Milanović ne voli samouvjerene, stručne i sposobne žene, a Miro Kovač bi valjda htio da žene idu u kuhinju’

Sanja Sarnavka se dotakla i premijera Andreja Plenkovića. Ne misli da je skrenuo ulijevo, ali ga nije ni štedila: ‘Ako je Plenković skrenuo lijevo onda sam ja na Marsu, anarhistkinja i teroristkinja. Istanbulska ne bi prošla da nije trebala biti ratificirana. Njemu treba šest mjeseci da nešto odluči. Ide mi na živce njegova bahatost i dociranje’

Sanja Sarnavka sinoć je bila gošća Pressinga, N1 televizije, pri čemu je rekla kako u zemlji imamo sve manje stanovnika, a previše nasilja.

“Nećete nikada iskorijeniti nasilje. Neki činovi se ne mogu predvidjeti. Kod svakog bi ubojstva trebalo napraviti temeljitu analizu i utvrditi gdje se dogodila greška, da se ne bi dogodila u nekom drugom slučaju”, kazala je Sarnavka.

Problem leži u tome, navodi aktivistica za ljudska prava, što sustav ne funkcionira kako bi trebao.

Navela je slučajeve poput onog policajke koja je prijavila nadređenog za spolno uznemiravanje, a sutkinja je slučaj odbacila jer se dogodilo “samo jednom”, isto tako znamo da je župan Tomašević dobio tek uvjetnu kaznu zbog zlostavljanja supruge.

“Neki pogledi teško se mijenjaju. S jedne strane imamo sve više konzervativizma u javnom i političkom diskursu, a s druge strane, protesti su pokazali da ima puno muškaraca i žena koji se ne mire s tim stanjem i žele drugačije i ravnopravnije društvo”, kazala je.

Potrebno je vrijeme

Navodi kako aktivizam daje rezultate ali mu treba vremena.

“Skup Jelene Veljače, da smo radili prije 15 godina ne bi došao nitko. Na prvom gay prideu održala sam govor, policija me morala pratiti do auta. Danas je to jedno od najugodnijih događanja”, objašnjava.

A što kada je u pitanju politika?

Sarnavka kaže kako Kolinda Grabar-Kitarović nije uspjela u emancipaciji žena.

“Ona je antipod svega onoga što ja mislim da bi netko trebao raditi u politici, bilo kojeg spola”, kazala je.

Ništa bolja situacija nije ni kada je u pitanju Zoran Milanović.

“Mislim da dobro vidim i razumijem stvari. Milanović je urbani muškarac koji ne voli samouvjerene, stručne i sposobne žene, drčne kao on, koje bi ulazile u rasprave”, kazala je.

Dotakla se i premijera Andreja Plenkovića. Ne misli da je skrenuo ulijevo, ali ga nije ni štedila. “Ako je Plenković skrenuo lijevo onda sam ja na Marsu, anarhistkinja i teroristkinja. Istanbulska ne bi prošla da nije trebala biti ratificirana. Njemu treba šest mjeseci da nešto odluči. Ide mi na živce njegova bahatost i dociranje”, kazala je Sarnavka za Plenkovića dok za njegova oponenta u HDZ-u, Miru Kovača kaže da bi valjda htio da žene idu u kuhinju.