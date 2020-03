AKO KORONA BUKNE, SANITET POSTAJE HITNA: Nosimo bolesne na rukama, reanimiramo… dignemo glas i Bandić nas zamijeni vozačima ZET-a

Razgovarali smo s vozačima saniteta, koji su nakon ugušenog štrajka u veljači upravo započeli ‘bijeli štrajk’, o uvjetima u kojima rade i uzrocima štrajka

Od četvrtka, 12. ožujka, radnici saniteta su u – bijelom štrajku. To su isti oni radnici koji su početkom veljače štrajkali u Zagrebu, uz podršku diljem Hrvatske, a sada se bijeli štrajk, osim u Zagrebu održava i Karlovcu, Dugoj Resi, Kninu, Šibeniku, Drnišu… Štrajk je trajao kratko jer je Županijski sud u Zagrebu 10. veljače donio presudu da je štrajk djelatnika sanitetskog prijevoza nelegalan, a tu je odluku sada potvrdio i Vrhovni sud. “Radi se zaista o neočekivanoj odluci. Ni prosvjetarima, niti zaposlenicima Croatia Airlinesa nije uskraćeno pravo na štrajk, a vozačima saniteta – jest”, komentira odluku odvjetnik Hrvatskog sindikata sanitetskog prijevoza, Domagoj Kovač.

Upravo je odluka Vrhovnog suda koja je radnicima u sanitetu zabranila štrajk potaknula novi, ovaj put – bijeli štrajk. “Ako će oni na nas svojom interpretacijom zakona, onda ćemo i mi njima uzvratiti – zakonom i propisima”, kažu u Sindikatu. Naime, oni kažu da je bijeli štrajk zapravo “strogo pridržavanje zakona i propisa”. Tako će zapravo upozoravati koliko su ti propisi kruti i štetni i za pacijente i za njih. Pravilnik o sanitetskom prijevozu iz 2019. koji je donesen u Ministarstvu zdravstva, uz “blagoslov” Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, kaže da se nalozi za sanitetski prijevoz moraju dostaviti i “biti zaprimljeni u prijavno-dojavnoj jedinici” za vožnje do 150 kilometara – 24 sata ranije. A za vožnje duže od 150 kilometara, 48 sati ranije.

A veliki dio vožnji sanitetom do sada se dogovarao – isti dan. I vozači su to sve šutke radili i pokušavali mirnim putem riješiti problem, upozoriti da pravilnici ne odgovaraju stvarnosti i da rade u iznimno teškim uvjetima.

Cijeli problem oko vozača i radnika u sanitetu leži u tome da ih država malo tretira kao “hitnu pomoć”, a malo ne. U slučaju posebnih situacija, nepogoda, ili epidemija – i oni postaju “hitna pomoć”, ali inače su – djelatnici nižeg ranga. Iako ih svako malo koriste kao da su hitna pomoć.

Njihova specifična situacija vidljiva je i sada, u uvjetima koronavirusa. I timovi saniteta postaju “hitni” u slučaju da se situacija s koronavirusom intenzivira, iako ništa od problema na koje su upozoravali nije riješeno. Drugim riječima, vozači saniteta iznenada su opet za poslodavca “jednako dobri” kao vozači Hitne pomoći. “To je ta siva zona”, kažu nam u sindikatu vozača saniteta. “Kada je poslodavcima u korist, onda smo jednaki, ali kada bi nas trebalo platiti, onda je naš posao puno jeftiniji”, kaže jedan od vozača saniteta u Zagrebu.

Morate biti i fizički snažni i psiholog, a sve za – 4500 kuna

Jesu li vozači saniteta samo vozači? “Morate biti i vrstan vozač, ali to je zapravo najmanje važno. Morate biti spremni pružiti hitnu pomoć, reanimirati osobu, morate biti iznimno strpljivi, morate biti i ‘psiholog’, ali morate biti i fizički snažni…”, odgovara vozač iz Zagreba koji podržava bijeli štrajk.

On je prije nekoliko dana sudjelovao u reanimiranju starca koji je “pao u arest”, tog jutra je pomagao starijoj gospođi, slabo pokretnoj, prekomjerno teškoj – da siđe iz stana u višekatnici, da bi je odvezao na dijalizu, itd. Suočavaju se vrlo često sa smrću, sa suzama… I moraju dalje. Zagreb je grad u kojem ima sve više starijih osoba, sve više slabo pokretnih osoba, osoba koje nemaju podršku članova obitelji, a upravo oni najviše trebaju sanitetski prijevoz, do Doma zdravlja, do fizikalne terapije, do bolnice. To su “klijenti” sanitetskog prijevoza. U vozilu su vozač i tehničar, ali i vozač mora proći edukaciju za hitnu medicinsku pomoć.

Unatoč iznimno odgovornom poslu, smatraju da su gurnuti na rub egzistencije zbog iznimno malih plaća.

Sve je, kažu, započelo nakon tzv. reforme hitne službe 2011. godine, kada su razdvojeni vozači hitne službe i saniteta: u nekim županijama svima je ostao isti koeficijent, odnosno, ista visina plaće, ali u mnogim županijama su vozači saniteta završili mnogo lošije. Tako je i u Gradu Zagrebu. Značajan pad plaća dogodio se nakon 2016. Konkretno, vozači saniteta danas u Zagrebu zarađuju između 4500 i 5500 kuna, a vozači Hitne – značajno više – od 6500 do 7500 kuna mjesečno.

Vozači saniteta također upozoravaju da ih je sve manje, jer se za tako zahtjevan posao uz ovako malu plaću jednostavno ne javljaju novi kandidati kada se objave natječaji za posao. Nema dovoljno ni tehničara. Zapravo, cijeli sustav skrbi o građanima koji ovise o prijevozu sanitetom urušava se, kažu, iz dana u dan. Automobili su stari, u mnogima na radi klima, u nekima se ne mogu ni prozori otvoriti. Zagrebački sanitet barem ima odgovarajuću opremu u automobilima, ali primjerice, karlovački sanitet nema niti najosnovnije, primjerice, dasku za zbrinjavanje osoba kod kojih se sumnja na ozljede kičme ili – Schanzov ovratnik.

Bandićeva metoda gušenja štrajka

U Zagrebu trenutačno vozi oko 80 vozača saniteta (a timove nadopunjava i 40 tehničara), a službeno su podvedeni pod Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, dakle, spadaju pod nadležnost Grada, te se u štrajk upleo i Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, osobno.

Oni su, naime, štrajkali upravo u vrijeme kada je Zagreb potresao veliki prosvjedni skup protiv Bandića zbog izmjena GUP-a. Nije bilo pokušaja razgovora sa štrajkašima ili razmatranja može li sustav i dalje tako funkcionirati, odnosno, je li održivo da vozači saniteta obavljaju tako osjetljiv posao za tako malu plaću, nego se pristupilo hitnom gašenju štrajka, pod svaku cijenu.

Zamjena za štrajkaše stigla je – iz ZET-a. Vozači tramvaja i autobusa pod hitno su, bez mogućnosti odbijanja zadatka, upućeni u Zavod za hitnu službu i obavljali ono što inače obavljaju vozači s posebno obukom. Iz redova štrajkaša govorio se o 20-40 vozača iz ZET-a, ali i o medicinskim tehničarima iz Doma zdravlja koji su za potrebe slamanja štrajka “glumili” tehničare saniteta. Sve zato da bi se moglo reći da služba funkcionira.

Na upit Net.hr-a iz ZET-a priznaju da su “ustupili” sedmoricu vozača “koji su u razdoblju od 6. do 10. veljače 2020. obavljali poslove vozača vozila za sanitetski prijevoz.” No, sindikat i njihovi pravnici smatraju da se dogodila duboko protuzakonita situacija: ZET je tvrtka, a Zavod je – ustanova čiji je osnivač Grad Zagreb. Prema Zakonu o radu, članak 10., stavak 3, tvrtka može “ustupiti” zaposlenike, ali u povezano društvo. Zavod za hitnu pomoć nipošto nije “povezano društvo” ZET-a.

Iz ZET-a odgovaraju da su vozače “ustupili sukladno Sporazumu”, no nije jasno kako je taj sporazum mogao biti sklopljen jer ZET i Zavod nipošto nisu “povezana društva”. Naravno, zanimalo nas je kako su vozači tramvaja i autobusa mogli uskočiti u sanitetska vozila s obzirom na to da nemaju odgovarajuću obuku, a iz ZET-a odgovaraju: “Vozači su ispunjavali sve potrebne uvjete propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama RH, Zakonom o zaštiti na radu te ostalim propisima kojima su regulirani uvjeti za obavljanje poslova vozača.”

Zapravo, radi se samo o sretnom spletu okolnosti da nije došlo ni do kakvih ozbiljnijih komplikacija u fazi kada su bolesnike vozili vozači koji nisu obučeni za tako delikatan posao. Štrajk je tako, smatraju vozači saniteta, ugušen protuzakonito, i uz politički diktat koji je osobno vodio Milan Bandić.

Vozači saniteta bili su i na razgovorima kod novog ministra zdravstva, Vilija Beroša, no činjenica jest da oni formalno spadaju pod – lokalnu zajednicu. A za gradonačelnika Zagreba Milana Bandića oni su problem koji on rješava jednom nezakonitom naredbom ZET-u. Ne zanima ga kako i u kojim uvjetima rade, niti su pokrenuti ikakvi ozbiljni razgovori za rješavanje problema.

No, zbog organizacije rada u kriznim situacijama koja je aktivirana zbog koronavirusa vozači saniteta su opet postali – značajni. S obzirom na to da u slučaju velikih kriznih situacija ili nepogoda, vozila saniteta postaju vozila hitne pomoći, uvjereni su da će sada “nadležni” ozbiljnije razmotriti i njihove nevolje. U manjim mjestima, u dubini Hrvatske, već i obavljaju hitni prijevoz, samo što ih nadležni poslodavci (županije, grad) ne žele izjednačiti, ali u Zagrebu ta odredba dolazi na snagu u ozbiljnim kriznim situacijama, koja je zbog koronavirusa upravo započela.

No, je li ovo trenutak u kojem bi vozači saniteta mogli očekivati ozbiljno rješenje? Opet im se poručuje da budu strpljivi, iako ne očekuju nikakva nerealna rješenja. Konkretno, u gradu Zagrebu, njihovo sređivanje plaća, izjednačavanje s vozačima hitne, stajalo bi Grad oko dva milijuna kuna godišnje. To je, otprilike, cijena jedne fontane – srednje veličine. Ili šestina cijene “Ljeta na Savi”.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.