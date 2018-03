A TRŽIŠTE IH JAKO TREBA: Čak 55 tisuća studenata ne može naći posao samo zbog krive titule

Oko 55 tisuća studenata stručnih studija u Hrvatskoj je diskriminirano, jer nakon završenog obrazovanja dobivaju titulu stručnog specijalista koja se ne prepoznaje na tržištu rada, tvrdi vijeće studenata.

“Naši poslodavci ne razumiju taj naziv stručni specijalist, i onda tu dolazi do toga da im moramo dodatno pojašnjavati da smo mi u biti završili pet godina visokog obrazovanja”, objasnio je Alen Softić, student stručnog studija prometa na Veleučilištu u Rijeci, prenose Vijesti.hr. On je 3 godine student stručnog studija prometa, planira upisati i specijalistički, no nakon fakulteta i titule stručnog specijaliste strahuje da će do posla teško doći.

Titula stručnog specijaliste nije prepoznata ni u Europskoj uniji. Vijeće koje predstavlja studente traži izmjene Zakona kako bi im se promijenila sadašnja titula nakon diplome.

“Imamo još veći problem kod prepoznatljivosti na tržištu rada u EU zbog toga što je prijevod tog naziva u ovom trenutku specijalist ili ‘profesionalist of’, što nigdje u Europi ne postoji, već je vani magistar odnosno ‘master’ klasičan oblik naziva za tu razinu obrazovanja”, pojasnio je Karlo Kolesar, predsjednik Vijeća studenata veleučilišta I visokih škola RH.



Ministar znanosti i obrazovanja Vedran Mornar obećao im je riješiti problem početkom iduće godine kada bi se zakoni trebali mijenjati.

Studenti imaju podršku i od ministra rada. “Taj dio kadrova u Hrvatskoj nam fali, tako da se nadam da će I upisna politika koja se ove godine na neki način mijenja početi korespondirati s potrebama tržišta rada”, izjavio je Mirando Mrsić.

RTL/Danas.hr