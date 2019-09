6. 9. 2019.

Ljubav Vaša veza je u krizi, i to vašom krivnjom. Ako ste se ohladili od njega ili nje, izrecite to jasno. Ne igrajte se s tuđim osjećajima. To nije u redu.

Posao Ostali ste bez posla? Neće vam biti teško pronaći novo radno mjesto, jer ste samouvjereni i svestrani, a takvi su ‘kapitalci’ traženi na tržištu rada.

Zdravlje Zdravlje vam je u dobrom stanju. Pazite na prehranu, redovito vježbate. Imate pozitivno mišljenje o sebi. Izgledate sretnije no ikada prije.