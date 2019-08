30. 8. 2019.

Ljubav Započelo je vaše pobunjeničko razdoblje. Tko traži ekscesne situacije, taj ih i pronalazi. Pretjerano ste nervozni, i to se nikome ne sviđa.

Posao Bujno ste maštoviti, ali to vam ne donosi novac. Kod vas je puno toga teorija, bez prakse. Hrabro se odlučite realizirati poslovne snove.

Zdravlje Emocionalno ranjavate sebe, a i druge. Iz vas progovara tjeskoba. Izgubili ste čvrsto uporište u sebi, i to vam je najglavniji problem.