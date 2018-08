3 .8. 2018.

Ljubav Ulazite u mirnije razdoblje, i napokon se možete pošteno zbrojiti. Ipak, generalno gledajući, vaša ljubavna revolucija još nije skroz završila.

Posao Posao vam je nužni izlaz iz raznih drugih problema. Rad vas kreativno liječi i vraća u život. Sve je dobro, dok ne postane pretjerano.

Zdravlje Netko vas je intimno uzdrmao do temelja, do same srži vašeg unutarnjeg ja. Ono što nas ne uništi, to nas ojača. I kod vas je taj slučaj?