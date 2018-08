25. i 26. 2018.

Ljubav Spremni ste za intimnu suradnju, ali samo naizgled. Kod vas je puno toga gluma. Iza vaše hirovitosti, skriva se strah od neprihvaćenosti.

Posao Donijeli ste važnu odluku. Odlučili ste potražiti zaposlenje u inozemstvu. Rizik je velik, a vi volite eksperimente. Možda vam se posreći.

Zdravlje U potrazi za istinom o sebi, počeli ste istraživati vlastito emocionalno korijenje. Sjećate se prve ljubavie. Iz očiju vam izviru suze radosnice.

Snovi i vizije Depresija najprije dovodi do osjećaja manje vrijednosti, zatim do svađe, od svađe vodi bijesu a preko bijesa do manije veličine. Ona se prije ili poslije naravno slama, a začaran krug počinje ispočetka.