Ženski jal

Došla Fata kući i nađe Muju sa ljubavnicom u krevetu. I Fata poludila, počela galamiti. No Mujo isprati ljubavnicu kući i objasni Fati da je to sad moderno imati ljubavnicu, da bi ga njega njegove kolege zezale kad je ne bi imao, da oni na poslovnim sastancima pričaju o ljubavnicama… I Fata se nekako umiri. I sad nju Mujo hoće izvesti na večeru zato što je tako razumna. Fata se sredi, odu oni u restoran i tamo Haso sa nekom ženskom. Pita Fata Muju: “Koja je ono ženska sa Hasom? Ono mu nije žena”. Kaže Mujo: “Pa ljubavnica, jesam ti rekao da je to sad moderno imati.” A Fata će na to: “Jelde Mujo, naša ljubavnica je ljepša?”