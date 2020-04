Želja

Neki je čovjek, duboko predan molitvi, šetao obalom. Naposljetku okrene oči prema nebu i zavapi:

Gospode, obećao si mi ispuniti najiskreniju želju mog srca. Zato te sada molim da mi daš znak da ćeš me slušati.

Iznenada se nebo nad njim naoblači i Bog progovori moćnim glasom:

Pretražio sam tvoje srce i vidio da je čisto. Zadnji, kojeg sam uslišio, bio je kralj Salomon. On me nije razočarao sa svojom željom da bude mudar – vjerujem da me ni ti, koji si mi uvijek bio vjeran i ispunjavao moje zapovjedi, također nećeš razočarati. Zato ću ispuniti što god tražio.

Čovjek razmisli nekoliko trenutaka pa kaže:

Oduvijek sam želio ići na Havaje, ali se smrtno bojim letenja i imam opaku morsku bolest. Možeš li mi sagraditi most do Havaja, po kojem se mogu voziti kada god hoću?

Bog se gromko nasmije i reče:

To je nemoguće! Pomisli na svu logistiku! Kako da sa stupovima dosegnem dno Pacifika? Pomisli, koliko betona… koliko željeza!!! Tvoja želja je vrlo materijalistična i donekle si me razočarao. Most, naravno, lako sagradim, ali nerado ispunjavam takve svjetovne želje. Uzmi si vremena, duboko razmisli i zaželi nešto što će biti na čast i slavu Stvaranja!

Čovjek je razmišljao stvarno dugo i pokuša zaželjeti nešto zasita iskreno. Konačno reče:

Tu je moj odgovor, Gospode. Četiri puta sam se ženio i razvodio. Žene su mi uvijek govorile da mi je svejedno i da sam neosjetljiv. Želio bih razumjeti žene… Rado bih znao kako se osjećaju iznutra, o čemu razmišljaju kad mi odgovaraju šutnjom… volio bih znati zašto plaču… i što zapravo misle kad mi odgovaraju s ‘ništa’… rado bih shvatio kako ih zaista usrećiti. Eto, Bože, to je moja želja!

Nakon zaista dugog razmišljanja Bog mu odgovori:

A taj most, želiš dvije ili četiri trake?