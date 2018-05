Zeko i hemeroidi

Dobio zeko hemeroide, pa otišao doktoru na pregled. Kad se konačno vratio u šumu, svi ga prijatelji znatiželjno ispituju kako je bilo.

– “Pa, doktor mi je rekao da skinem gace, a zatim sam se morao nagnuti. Onda me lijevom rukom primio za rame, a desnom mi je čeprkao po guzici… Ne! Desnom me je primio za rame, a lijevom je… Ne!! S dvije ruke me primio za ramena… PAS MATER!”