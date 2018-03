Zagorac na ispovijedi

Oženjeni Zagorec ode se ispovijediti pa kaže svećeniku:

– Oče, skoro sam zgriješio s tuđom ženom…

– Kako to misliš – “skoro”?

– Pa skinuli smo se goli, pa smo se trljali, ali onda sam ja

prekinuo…

– Trljati je isto kao i staviti ga unutra. Ne smiješ više

viđati tu ženu.

A kao kaznu za grijeh koji si počinio, izmoli 5 očenaša i u

škrabicu stavi 200 kn!

Zagorec napusti ispovijedaonicu, klekne i izmoli 5 očenaša,

zatim ode do škrabice.

Zastane na sekundu, pa krene prema izlazu.

Svećenik koji je sve to gledao brzo dotrči do njega:

– Stani, stani – sve sam vidio! Nisi stavio novac u škrabicu!

– Da, ali sam protrljao 200 kn o škrabicu, a to je, kao što ste

rekli, isto kao da sam ih stavio unutra..