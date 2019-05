Žabac

Jednom davno živjela je jedna princeza puna samopouzdanja, neovisna…

Jednog lijepog dana, šetajući parkom naiđe na žabu. Odjednom, žaba progovori:

“Nekada sam bio princ, ali zla vještica me začarala i pretvorila u žabu. Daj, poljubi me, skini mi čini da budem opet lijep i bogat. Odvest ću te u dvorac, vjenčat ćemo se, imat ćemo sretnu obitelj i bit ćemo sretni do kraja života.”

Kasnije te večeri, princeza se još smješkala:

“… ja da ti perem, kuham i rađam djecu? … Kako da ne!!!”, mrmlja si u bradu dok gricka žablje krakove.