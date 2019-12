Voz(iti)

Ulazi Mujo u vlak iz Zagreba za Split. Obilazi tako tražeći slobodno mjesto i naleti na kupe gdje sjedi jedna otmjena gospođica.

– “Izvinite”, upita Mujo: “Je l ide ovaj voz do Splita?”

Odgovara gospodjica:

– “Oprostite, a ne ‘izvinite‘, i ovo nije voz nego vlak i da, on ide do Splita.”

Malo zatim dođe kondukter i Mujo upita:

“Za koliko stižemo u Split?”

Kondukter odgovara:

– “Za 8 do 9 sati.”

– “Uh sto ćemo se navozati”, kaže gospođica, a Mujo će na to:

– “Ne ne, nećemo se navozati nego navlačiti.”