Uniforma

Policajac se iz noćne smjene vratio kući u 2 ujutro umjesto u 6. Polako se skinuo i uvukao u krevet. Žena nije spavala.

– “Dragi, imam užasnu glavobolju.”, reče: “Nisam spavala cijelu noć. Da li bi bio tako dobar da skokneš do dežurne ljekarne i doneseš mi aspirin?”

– “Naravno draga”, reče policajac i pipajući se odijene i ode po aspirin. Kada je došao u ljekarnu, ljekarnik ga čudno pogleda i upita:

– “Jeste li to vi Mujo, policajac iz susjedstva?”

– “Je, to sam ja”, odgovori Mujo.

– “Pa što ste danas u vatrogasnoj uniformi?”