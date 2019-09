Ulov

U cik zore, oko 4 sata ujutro, ustane Mujo, probudi Fatu i reče joj:

– ‘Ajde, bona, spremi mi ruksak, idem na pecanje!

Ona mu spremi i isprati ga do vrata, pa se vrati nazad u krevet. Mujo je oko pola sata pokušavao upaliti auto, ali nije uspio. Odustane on od pecanja i vrati se u kuću, raspremi se i polako se uvuče u krevet. Na to će Fata:

– Jel’ ‘ladno vani?

– Jest’ vala.

– A onaj moj blento otiš’o na pecanje!