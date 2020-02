Ubrzanje

Pričaju Nijemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.

Kaže Nijemac:

– “Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.”

Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:

– “Što je to?”

On odgovara:

– “Mercedes.”

Kaže Amerikanac:

– “Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.”

Pitaju ga Nijemac i Bosanac:

– “Što je to?”

On odgovara:

– “Ferari.”

Kaže Bosanac:

– “Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.”

Nijemac i Amerikanac u čudu:

– “Što je to?”

On odgovara:

– “Pa, vaga.”