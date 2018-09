Turizam

Ulazi gost u hotel na našoj obali.

“Dobra večer, imate li slobodnu sobu?”

Recepcioner: “Ima, naravno”

Može li se kod vas još nešto pojesti?

Može, svakako, večeru služimo skroz do ponoći

A nudite li, ovaj, možda i večernje usluge?

A to, da, nudimo, Za to imamo Katu. 50 eura..

A možda usluge drugog spola?

Pa, nudimo i to. Za to imamo Šimu. 500 eura

Molim, 500 eura?! Zašto deset puta skuplje?

A gledajte, meni to baš i nije drago pa meni ide sto eura. Nije drago ni svećeniku pa sto eura ide njemu. Načelniku isto nije drago pa i njemu ide sto eura.

Aha, a od svega Šime dobije samo 200 eura?

Ne, 200 eura idu Stipi i Anti da drže Šimu jer ni njemu nije baš drago