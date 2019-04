Tri želje

Slavili muž i žena godišnjicu braka i muž odluči da im kao poklon iznajmi teren za golf i opremu. I tako oni igrali golf i u jednom trenutku žena udari lopticu i ona ode daleko u šumu. Čuje se lomljava stakla. Oni brže bolje dotrče do mjesta, kad ono koliba i na njoj razbijen prozor. Kad su ušli unutra vide pored prozora sjedi čovek, a na podu razbijena lampa.

Muž i žena počnu se ispričavati, al ih ovaj ih prekine:

– “Nemojte se ispričavati, pa ja sam duh iz lampe. Ja se vama trebam zahvaliti što ste me oslobodili poslije 1000 godina robije. Eto ispunit ću svakom po jednu želju, a treća da ostane meni.”

Ovi se slože. I muž poželi ogromnu vilu sa bazenom.

Na to će duh:

“Nema problema.”

I on pucne prstima, i kaže:

“Eto sad imate vilu umesto one vaše kuće, a šta biste vi željeli gospođo?”

A na to će žena:

“Ja bih da u garaži imamo svako po dva automobila.”

“Nema problema. A jel mogu ja sad moju želju? Ako može da odem na sat vremena s vama gospođo gore na seks, jer me ipak nije bilo 1000 god?”

I ovi pristanu, i nakon sat vremena, upita duh gospođu, spuštaju se oni, i muškarac, dok se još zakopčava, pita:

– “Niste mi rekli koliko imate godina?”

A ona će:

– “36.”

A on će na to:

– “I još vjerujete u duhove?”