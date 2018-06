Svaka sličnost je slučajna

Odlučili lisica, magarac i vuk otvoriti firmu.

Kaže lisica:

“Ja sam lukava, ja ću otići u općinu i sredit ću nam dozvolu za čas posla”

Ode lisica i vrati se sva pokunjena – nije uspela.

Onda kaže vuk:

“Ja sam opasan i ljudi me se plaše, neće se usuditi odbiti me”

Kad, eto vuka – podvio rep, ni on nije uspeo.

Ostao magare, pa ide on pokušati

Vrati se magarac za pola sata sav sretan i vikne:

– Dobio sam dozvolu, dobio sam!

Lisica i vuk ga gledaju u čudu. “Pa kako mago?!”

– Odem ti ja u općinu, pokucam na vrata i uđem, kad ono svi me počeli poizdravljati, gospodine načelniče” ….