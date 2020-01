Superman

7 sati ujutro. Muž dolazi doma i nalazi uznemirenu suprugu u hodniku. Ona:

– Nešto si okasnio, Superman?

– Mogu ti objasniti. Draga, žao mi je, ali bio sam s klijentima…

– … i onda si cijelu noć do 7 sati diskutirao, jel da, Superman?

– Ma, pusti me da izgovorim. Uspio sam dobiti novog klijenta za tvrtku, odveo sam ga na finu večeru…

– … i to do 7 sati ujutro? Superman, pa kol’ko me glupom smatraš?

– Ma priznajem, išli smo poslije u noćni bar nešto popiti, tamo smo bili do 3…

– … da, da, Superman, do 3. A što je bilo do 7? No, Superman?

– Paaa, otišli smo u plesni klub, no ja sam samo gledao, bilo je dosadno.

– Sve OK, Superman, samo si gledao i čekao. Što još trebam vjerovati?

– Ma, pusti me da izgovorim i slušaj… Ma, zašto me stalno zoveš Superman?

– Samo Superman nosi gaće preko hlača.