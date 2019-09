Strpljenje

Prodaje žena jaja na tržnici. Ona prodaje za 10 kuna a sve ostale žene za 5. Kažu joj ostale:

• Što ti je! Pa ništa nećeš prodati!

• Budem pričekala, nigdje ja ne žurim

Negdje uvečer, pred zatvaranje tržnice, dolazi jedan otmjen čovek, prilazi ženi i kaže da mu hitno treba 100 komada jaja, ne pita za cijenu. Žena mu odgovori da ima, a on je zamoli da mu donese ta jaja kući.

• Budem donijela, nigdje ja ne žurim.

Odnese ona tako jaja kod čovjeka, a on je pitai hoće li ući.

• Budem, nigdje ja ne žurim.

Ponudi joj on klopu, ona kaže:

• Može, nigdje ja ne žurim.

Nakon klope on joj ponudi piće, a ona kaže:

• Može piće, nigdje ja ne žurim.

Imaju oni i seks nakon svega toga.

• Kako je bilo? – upita gospodin.

• Bilo je odlično! Sutra, kad budem pričala ostalima da sam na tržnici prodala 100 komada jaja po skupljoj cijeni, klopala, pila i triputa se poseksala, druge će puknuti od zavisti“, odgovori ona ponosno.

• Ali, gospođo, mi smo samo jednom imali seks. – kaže on.

• Budem pričekala, nigdje ja ne žurim.