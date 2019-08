Slušaj šefa

Zove Mujo šefa:

• Gazda, samo da javim, bolestan sam, boli me glava, boli me trbuh, boli me ruka, boli me noga…

• Joj, šteta, a danas mi baš trebaš. Znaš li šta ja uradim kad sam bolestan? Odem se požaliti svojoj ženi, ona mi ga po*uši i ja sam tada kao nov i opet spreman za posao!

• Dobro, pokušat ću!

Sat vremena kasnije:

• Gazda, bili ste u pravu! Više me ne boli glava, ni trbuh, ni ruka, ni noga… i gazda, kakvu lijepu kuću imate