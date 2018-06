Sam pao, sam se ubio

Mujo i Fata su u braku već nekoliko godina, i jednog dana počnu oni razgovor uz jutarnju kavu o bračnim problemima. Nakon par minuta Mujo upita Fatu:

– Dobro, Fato, što bi ti napravila kad bi saznala da te ja varam s drugom?

Fata se zamisli i odgovori:

– Bogami, Mujo, stavila bi to u novine.

Mujo se nasmije i reče:

– E, Fato, taman bi to novine objavile

A Fata će na to:

– Bi Mujo, sigurno!

Mujo se još jače nasmije i upita:

– Pa šta bi napisala?

Fata ga mirno pogleda i reče:

– Mujina sahrana će se održati sutra u 15 sati na gradskom groblju!