Romantika

Stariji par leži u krevetu. Muž pospan, a ženi do romantike. Ona:

– “Kad si mi se još udvarao, držao si me za ruku u krevetu…”

On se okrene, za sekundu je uhvati za ruku i pokušava konačno zaspati. Za par sekundi opet ona:

– “Onda si me poljubio…”

Muž opet okrene, poljubi je u lice i okrene se natrag.

Za pola minute ona:

– “Onda si mi grickao vrat…”

On ljutito odgrne deku i skoči na noge.

Ona:

– “Kuda ideš?”

On:

– “Po zube!”