Put od sto milja

Na sredini Paškog mosta, na samom rubu ograde, stoji prelijepa plavuša. Gleda dolje u more i hoće se ubit’, kad naiđe mladi pomorac u uniformi.

“Djevojko, što to radiš nasred mosta?” poviče pomorac.

“Ma hoću se ubiti, svi me muškarci svaki dan samo žele moje tijelo i ništa više, nitko se ne bi sa mnom družio i razgovarao!” odgovori tužno

plavuša.

“Nemoj tako, nismo svi isti, evo ja se upravo danas ukrcavam na brod za Ameriku, pa ako hoćeš, kreni sa mnom na besplatni put. Možeš

spavati na drugom krevetu u mojoj kabini a ja ću ti potajno donositi hranu.

Samo obećaj mi, da ćeš ostati skrivena u mojoj kabini, jer ako te kapetan otkrije – oboje smo nastradali. ”

Pomisli plavuša: “Evo nade za bolji život u Americi!”

Usred noći ukrca se s njim na brod…. Prvog dana donese pomorac doručak u kabinu i vrati se na posao. Donese joj ručak i opet se vrati na posao. Navečer joj donese večeru i mrtav umoran od posla sruši se u svoj krevet i zaspi. I tako isto bijaše i drugi,i treći i peti dan…

A plavuši, iz dana u dan, pomorac sve draži i draži, pa nakon tjedan shvati da se zaljubila u njega. Kada je te večeri došao u kabinu,ona

ga poljubi i završe u žestokom seksu…. I tako ploviše oni dva mjeseca. Preko dana on bi radio , a ona bi, zahvalna i sretna, s uživanjem čistila i pospremala njihovu kabinu. A svaku bi večer uski brodski krevet glasno škripio od njihovog strastvenog seksa. Sve dok jednog prijepodneva u kabinu slučajno ne uđe kapetan . Ugleda prekrasnu plavušu i u čudu je upita:

“Djevojko što vi radite na mom brodu!!??”

“Ma znate kapetane…, ja sam se htjela ubiti jer svi muškarci žele od mene samo seks i nitko se od njih ne bi se sa mnom družio i razgovarao.

Spasio me vas mladi pomorac i poveo ovim brodom na put u Ameriku.

Riskirao je svoj posao kako bi mi pomogao i predivan je prema meni, cijeli dan naporno radi i donosi mi hranu. Zavoljeli smo se i svaku večer istinski vodimo ljubav dok se naše duše i tijela spajaju u jedno. Razni pokvarenjaci više ne iskorištavaju moje tijelo, više me nitko, kako vi muškarci odvratno kazete, ne ‘je*e’…”

Kapetan je mirno pogleda preko svojih naočala i hladnokrvno odgovori:

“Je*e on tebe srećo, je*e … Jer dušo… ovo je trajekt Split-Brač!”