Prvi znakovi

Pričaju dvije susjede:

“Susjeda, što je to sa vama? Da li ste jako bolesni?

“Ja? Bolesna?! Zdrava sam k’o dren! A zašto me to pitate?”

“Pa, čujte, vidim da vam već tri dana zaredom svako jutro dolazi doktor”

“Oprostite, molim vas, kad je vama svako jutro dolazio onaj pukovnik, meni nije bilo ni na kraj pameti da pomislim kako je možda počeo rat”