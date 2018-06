Prioriteti

Dozivio informatičar brodolom i našao se na pustom otoku. Dani, mjeseci su prolazili i vidi da ga nitko neće spasiti pa počne graditi nekakvu kolibu.

Slozio on sebi nekakvu izbicu, zaspao… Kad ujutro se probudi, a iznad njega stoji mrak dobra žena, ono plavusa, sisata, vitka … i kaze mu:

– “Ajde ti dođi kod mene, ja sam tu s druge strane otoka.”

Dosli oni kod nje kad vidi on, velika kuća, sve sređeno, štednjak, frižider…

“Pa otkud ti sve to?”, pita informatičar.

“Ma to sam sve pokupila s broda prije nego je potonuo…”

Uđe unutra, ona njega fino nahrani… Kaže mu neka se istušira, kao ono, ima ona i toplu vodu … bojler na generator… Istušira se on, izađe van, a ono ženska skine grudnjak pa gaćice … i kaže mu:

– “E sad cu ti dati ono sto čekas već 6 mjeseci.”

A informaticar će:

– “Nemoj me zezat da imaš i internet!!!”