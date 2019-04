Preciziraj

Zaustavio policajac Juru zbog prekoračenja brzine. Kazna za ovaj prekršaj iznosi 500 kuna i tri kaznena boda kaže policajac. Jure zakoluta očima izvadi novčanik spreman da plati,kad policajac reče:

“Evo smilovat ću se, postavit ću ti jedno pitanje i ako znaš odgovor pustit ću te bez kazne.”

Jure se naravno složi. Policajac:

“Mrak je, prema tebi idu dva okrugla svjetla. Što je to?”

– “Pa automobil”, odgovori Jure.

Policajac:

“Eh, automobil,preciziraj je li to Mercedes, BMW, Audi, Mazda…”

Jure ponovo zakoluta očima, spreman da plati kad policajac kaže da će mu postavit još jedno pitanje, ako pogodi ne plaća kaznu. Policajac:

“Mrak je, prema tebi ide jedno kockasto svjetlo. Što je to?”

Jure:

“Pa motor.”

Policajac:

“Eh motor, preciziraj je li to Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki…”

Jure ljut i spreman platit kaznu pita policajca može li on njemu postavit jedno pitanje, i ako policajac ne zna odgovor da ga pusti. Policajac se složi. Jure:

“Mrak je, u daljini je upaljena ulična lampa, oko nje se vrte četiri oskudno odjevene žene i njišu bokovima. Što je to?”

Policajac:

“Pa četiri prostitutke.”

Jure:

– “Eh četiri prostitutke, preciziraj je li ti to mater, žena, kćer, sestra…?”