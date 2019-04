Policajac samo piše…

Vidim iz ureda kroz prozor, policajca tamo nešto piše parkirnu kaznu. Priđem mu i kažem:

“Daj prijatelju nemoj se zaje*avat, što to pišeš?”

On kao da ne čuje, piše dalje. Proderem se:

– “Nacistu jedan papirnati! Gulikožo!”

On počne smješkajući se, pisati drugi listić. Ja čisto poludim:

“Ti nisi ništa drugo kao brdo govna, budalo debilna, drugo i ne znaš mamu ti…..”

A on mrtav hladan dalje piše. Kad završi sa drugim, pačinje pisati treći listć. Tako je to trajalo dvadesetak minuta. Što sam ga više vrijeđao, to je bilo više listića za brisačima! Baš me briga, i tako to nije bio moj auto.