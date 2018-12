PMS

Je l’ me voliš?

Da

Što da?

Volim te!

Mogao si to odmah reći!

Pa i rekao sam…

Nisi rekao!

Okej, nisam rekao…

A nisi? Eto vidiš da me ne voliš!

Ama volim te, luda ženo!

Optužuješ me da sam luda?!

Ne optužujem te

Ali sad si rekao da sam luda!

Ma nisam mislio ozbiljno…

Pa da , ti sa mnom ne misliš ozbiljno, Zašto si onda uopće sa mnom?

Zato što te volim

A dušice moja! Volim i ja tebe