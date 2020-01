Plijen

Kupio Mujo u Njemačkoj novi mercedes, te požuri u selo kako bi se svima pohvalio. Na samom ulazu u selo pukne mu guma. Krene on mijenjati gumu kad naiđe Haso:

– Bolan Mujo, što to radiš?

– Skidam gumu.

Istog trenutka uzme Haso kamen i razbije staklo na vratima. Mujo će zapanjeno:

– Haso, što to učini?

– Ako ćeš ti gumu, onda ću ja radio.