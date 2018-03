Planovi za Uskrs

Žena:

– Kakvi su tvoji planovi za Uskrs?

Muž:

Isto kao i Isusovi…

Žena:

-Kako to misliš?

Muž:

-Nestat ću u petak i ponovo se pojaviti u ponedjeljak !

Žena:

-Ako to napraviš, ja ću isto kao i Marija…

Muž:

-A to je?

Žena:

-Pojavit ću se trudna, bez da me muž dotaknuo…”