Pipale jaja muževima…

Tri žene stalno zajedno piju kavu u firmi i časkaju u vrijeme pauze.

– Zamislite, – reče jedna od njih, – pipnem ja jutros jaja mome Miši, a ona hladna kao led.

Sutradan druga kaže:

– Provjerila sam: i mom Milanu su isto ledena jaja. Baš je to čudno!

Slijedećeg dana nema one treće žene. Ona se pojavi tek poslije 5-6 dana sa vidljivom modricom.

– Pa gdje si ti ? – pitaju je.

-…. i ja pipnuh jaja mome Mislavu, a ona vrela!

Pitam ga ja: A, kako to da su tebi vrela, a Miši i Milanu su jaja hladna…!?