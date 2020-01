Picasso

Lopovi obili Picassu stan, sve mu odnijeli. Pozvao on policiju, dolaze službenici, i kad već imaju na raspolaganju poznatog slikara, zatraže ga da, ako može, nacrta lopove po sjećanju. Nacrta on lopove, dade to policiji. Nakon nekoliko dana kuca mu policija na vrata. Policajac mu kaže:

– “Gospodine, na osnovu vašeg crteža prepoznali smo nekoliko osumnjičenih. To su jedan tramvaj, jedna gorila iz zoo vrta i jedan hladnjak”