Pa ti odgađaj

Došao čovjek s posla i žena mu kaže da popravi luster a on će njoj:

“Tko će sad ići po ljestve i po alat, neki drugi put.”

Drugi dan došao on opet s posla a žena će njemu: Opet se pokvario štednjak daj ga popravi“,

On će opet:

“Ma tko će sad po alat. Budem neki drugi put.”

Treći dan došao on kući kad ugleda luster gori štednjak popravljen i pita on ženu: “Pa tko je popravio luster i štednjak?”

A ona će njemu:

“Bio kum došao i ja ga zamolim da popravi i on mi reče da hoće, al za nagradu je tražio da mu popušim ili da mu ispečem kolač.”

“I?”

“Ona će: „Ma tko će sada ići po brašno i po jaja“