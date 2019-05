Oprez

Perica

Sjedi Perica u školi i gleda zaljubljeno učiteljicu. Njoj malo neugodno i ode kod Perice, upita ga:

“Perice, zašto me cijelo vrijeme gledaš?”

“Pa, ja vas volim!”, ogovori Perica. Učiteljica zatečena, ne zna kako da mu objasni da to nije primjereno, pa mu samo kaže:

“Ali ja ne volim djecu”

Na to će Perica:

“Nema veze, pazit ćemo.”