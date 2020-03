Oprez!

“Halo, jesu li to vatrogasci?” – “Da gospođo, izvolite!” – “Znate, ja sam ove nedjelje posadila novo cvijeće, pa…” – “Gospođo, dobili ste vatrogasce!” – “Vas i zovem. Znate to je egzotično cvijeće, pa…” – “Gospođo, mi nismo cvjećari.” – “Znam, znam. Ali to cvijeće je jako skupo, pa…” – “Gospođo, kažite što imate ili prekidam vezu!” – “Ma gori susjedova kuća, pa vas molim da mi pazite na cvijeće kad dođete gasiti požar.”