Opasne zamjenice

Haso:

– Mujo, što ti je to oko plavo?

– Tukla me Fata…

– Pa zašto, bolan?

– Obratio sam joj se sa TI.

– I zato te tuče?

– Tuče, tuče… Ležim pored nje, ona me gurka i kaže: „Mujo, odavno nismo imali seks”, a ja joj kažem: „Ne MI, nego TI”.