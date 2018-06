Od 1 do 100 za sekundu

Hvali se Englez kako je ženi za rođendan kupio Porsche koji do 100-tke ide za 7 sekundi. Talijan kaže:

– A ja sam svojoj kupio Ferrari, on za 5 sekundi ide do 100-tke.

Bosanac sluša pa reče:

– Ja sam svojoj Fati kupio poklon koji za 1 sekundu ide do 100-tke.

Englez i Talijan će uglas:

– Ma, nemoguće, pričaš gluposti, to ne postoji! A šta si joj to kupio?!

– Vagu – reče Bosanac.